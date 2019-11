Staking woonzorgcentrum De Hopperank: “Na werkonderbreking was er constructief overleg tussen bestuur en personeel” Rutger Lievens

19 november 2019

16u56 0 Aalst Het personeel van OCMW-woonzorgcentrum De Hopperank onderbrak dinsdagvoormiddag om 10 uur het werk. Het was volgens de vakbond een signaal aan directie en bestuur van het woonzorgcentrum dat het zo niet verder kan met de werkdruk en het personeelstekort. “Er is een constructief overleg geweest”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Dinsdagochtend legde het personeel van het woonzorgcentrum het werk neer. Dat las u hier al. Maandag was er al een gelijkaardige spontane staking bij het personeel van het ASZ in Aalst. “Deze voormiddag heeft het personeel van WZC De Hopperank spontaan de zorgtaken onderbroken om de hoge werkdruk aan te kaarten. Directie en vakbond hebben onmiddellijk een constructief overleg opgestart om te luisteren naar het personeel en samen te zoeken naar oplossingen”, zegt de stad Aalst. “Kwaliteitsvolle zorg aanbieden met een stijgende zorggraad en een schaarste op de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging in de zorgsector. Het bestuur realiseert zich ten volle dat dit geen evidentie is en doet er alles aan om het personeel zo goed mogelijk te ondersteunen op de werkvloer.”

Constructief overleg

“Onmiddellijk na de start van de spontane actie werd een constructief overleg met personeel, vakbond en directie opgestart om te luisteren naar de noden en verwachtingen, toe te lichten wat reeds wordt ondernomen en zo te komen tot een aantal maatregelen om vooral op korte termijn enige soelaas te brengen, maar ook om te zien wat op lange termijn nog meer kan gebeuren”, aldus schepen van Personeel Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

“Ik ben er mij van bewust dat de personeelskrapte in de zorgsector in het algemeen en dus ook in onze stad zwaar weegt op de werkomstandigheden voor alle personeelscategorieën. Onze personeelsdienst neemt alle mogelijke maatregelen om aan deze situatie het best mogelijke antwoord te bieden, zoals: continue aanwervingen, aanpassen organisatorische planning, flexibele dienstroosters en ondersteuning vanuit andere diensten”, zegt schepen van Personeel Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “De verantwoordelijken van het Zorgcentrum en het personeel zelf dragen ook bij aan het zoeken van oplossingen om de zorg voor de bewoners optimaal te houden, waarvoor onze dank. Voor de toekomst zal verder onderzocht worden welke mogelijkheden er nog zijn om aan deze problematiek het hoofd te bieden. Ik denk daarbij onder meer aan de belofte van de Vlaamse regering om te investeren in betaalbare kwaliteitsvolle dienstverlening in de woonzorgcentra.”

Maatregelen onderweg

Schepen Sarah Smeyers zegt dat er op Vlaams niveau maatregelen onderweg zijn om de omstandigheden te verbeteren. “Ook op Vlaams niveau zijn er dus maatregelen op komst om de situatie te verbeteren. De Vlaamse regering heeft beloofd verder te investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra. Daarbij zullen prioritair extra middelen worden ingezet voor het opvangen van de stijgende zorgzwaarte en de verlichting van de werkdruk voor het zorg- en ondersteuningspersoneel. Ook zullen de mogelijkheden voor het optrekken van de flexibiliteit in de personeelsbezetting zeker worden onderzocht”, zegt ze.