Staking bij De Lijn, Mariette (85) staat uur te wachten op bus: “Ik zal maar te voet naar huis gaan zeker? Rutger Lievens

09 oktober 2020

11u40 1 Aalst De staking bij busmaatschappij De Lijn heeft ook een impact op het busvervoer vandaag in Aalst. In de stad is amper één op de drie chauffeurs van De Lijn uitgereden. Vooral de stadslijnen 1, 2, 3 en 4 zijn getroffen. Ook in de rest van de provincie Oost-Vlaanderen is er hinder op het hele net. In de hele provincie rijdt ongeveer een derde van de bussen, met ook hier grote regionale verschillen.

In de regio rond Aalst zijn vier op de vijf chauffeurs uitgereden. Zoals bij de stakingen in het verleden is de hinder het grootst bij de stadslijnen 1, 2, 3 en 4. Dat komt omdat die lijnen bediend worden door buschauffeurs van De Lijn zelf. Op streeklijnen werken veelal buschauffeurs in dienst van exploitanten en die staken niet. Wat betreft de stadslijnen zien we dat één op de drie chauffeurs aan het werk is”, zegt De Lijn deze ochtend.

De stakingen van De Lijn hebben altijd een serieuze impact op de mobiliteit in Aalst: scholieren staan ‘s ochtends tevergeefs te wachten en moeten door de ouders dan toch nog naar school worden gevoerd. Ook de senioren blijven vaak in de kou staan. Mariette De Boeck, 85 jaar oud, stond al bijna een uur te wachten op lijnbus nummer 3 richting Oude Abdijstraat. “Ik sta hier al van voor 10 uur. Er was normaal dan een bus, maar die kwam er niet door. De bus dus vlak na 10 uur was er ook niet. Nu zou er normaal gezien eentje moeten stoppen binnen 13 minuten. Ik moet de bus naar de Oude Abdijstraat nemen, omdat die aan het stadion van Eendracht Aalst stopt”, zegt ze. Een andere reiziger komt erbij staan en kijkt naar het infobord. “De 4 rijdt precies ook niet? Elke lijn waar sterretjes bij staan, is afgeschaft.”

“En ik sukkel met mijn been, ik kan moeilijk stappen”, zegt Mariette nog. “Anders was ik al lang te voet naar huis gestapt. De tijd dat ik hier sta te wachten, was ik al thuis. De vakbonden houden geen rekening met de mensen”, zegt ze.

24 uur

De 24-urenstaking bij De Lijn is een gevolg van de plannen van de Vlaamse regering om het “vervoer op maat” - de belbuscentrale en het leerlingenvervoer - tegen 2022 door een private speler te laten regelen. De vakbonden vrezen dat vijftig personeelsleden die zich bezighouden met die planning daardoor de overstap moeten maken naar een privébedrijf, waar ze geen garanties krijgen op werkzekerheid.

De directie van de openbaarvervoermaatschappij is echter niet opgezet met de 24-urenstaking. “Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privésector”, stelt directeur-generaal Roger Kesteloot in een mededeling. “De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel.”