Staking bij chauffeurs van De Lijn: hinder bij 50% van het busverkeer Rutger Lievens

13 november 2019

10u39 0 Aalst 50% van de chauffeurs van De Lijn is niet uitgereden deze ochtend uit de stelplaats in Hofstade. Er is vooral hinder op de stadslijnen. De buschauffeurs klagen de vele besparingen aan.

De socialistische vakbond ACOD had een stakingspiket opgesteld aan de stelplaats in Hofstade. “De blauwe en de groene vakbonden staken niet mee. De chauffeurs die wilden werken, konden de stelplaats nog altijd verlaten. Wij schatten dat 50% werkt en de andere 50% staakt. In de naburige stelplaats in Sint-Lievens-Houtem staakte 60%. In Aalst is er vooral hinder op de stadslijnen. Vermoedelijk staken er vanaf deze middag nog meer chauffeurs”, klinkt het aan het stakingspiket. De Aalsterse chauffeurs klagen onder meer over de vele besparingen op technisch personeel. Zo is er geen technisch personeel genoeg om bussen te herstellen.