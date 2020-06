Stadspersoneel vult enveloppen met mondmasker en filter voor elke Aalstenaar: “Zelfs kassamedewerkers zwembad helpen mee” Rutger Lievens

03 juni 2020

13u07 13 Aalst Het personeel van de stad is druk bezig in sporthal Schotte met het samenstellen van de pakketjes met mondmasker en filter voor elke Aalstenaar. Het personeel van de stad is druk bezig in sporthal Schotte met het samenstellen van de pakketjes met mondmasker en filter voor elke Aalstenaar. Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) valt dat pakket binnenkort in ieders bus.

Om dat allemaal tot een goed einde te brengen, is personeel van de sporthallen opgetrommeld om te helpen. Zelfs het schoonmaakpersoneel. “Elke inwoner van de stad Aalst een mondmasker en filter bezorgen, is een hele klus. Nu onze sporthallen nog even gesloten zijn, boden we graag de ruimte aan om deze bedeling te organiseren”, aldus Aalst Sport, dat sporthal Schotte beheert. “Ook onze toezichters, kassamedewerkers en kuispersoneel van het zwembad hielpen graag bij het klaar maken van de enveloppen. Met verenigde krachten komen de maskers snel naar jullie”, klinkt het.