Stadslooproute start aan Osbroek: “Bewegwijzerde looproute doorheen stadscentrum en -rand” Rutger Lievens

09 juni 2020

16u56 2 Aalst In Aalst trokken burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) hun sportkledij aan om de stadslooproutes te openen. In een eerste fase werden 3 routes ontwikkeld die allemaal starten in het sportcentrum ter hoogte van de ingang aan het atletiekveld. Samen hebben ze een lengte van bijna 8 kilometer.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Sport Vlaanderen willen zoveel mogelijk Vlamingen de kans geven om te sporten en daarom lanceren ze een gloednieuw loopcircuit: uniek gemarkeerde looproutes doorheen onze steden. De primeur is voor de stad Aalst, waar burgemeester Christoph D’Haese en schepen van Sport Matthias De Ridder één van de drie stadslooproutes inliep. ‘Dit is hét moment om lopen verder te stimuleren’, zegt Weyts. ‘Vlamingen bewegen en sporten tijdens de lockdown immers 30% tot 50% meer dan voordien.’

8 kilometer

“We hebben in Vlaanderen al 101 loopomlopen en 24 natuurlopen, maar Aalst is de eerste proeftuin in de stads- en wijkomlopen”, zegt minister Weyts (N-VA). “Sportievelingen kunnen een lint van opvallende punaises volgen en zo de stad (her)ontdekken. Sport Vlaanderen en Aalst Sport zetten met dit pilootproject in Aalst de eerste stappen om het in de toekomst te kunnen uitrollen naar andere Vlaamse steden en gemeenten.”

Aalst beschikt met het stadspark, sportcentrum en natuurreservaat Osbroek al over een aantal kilometer ideale loopwegen in het hart van de stad. Talloze lopers starten er dagelijks hun loopsessie. In een eerste fase werden 3 routes ontwikkeld die allemaal starten in het sportcentrum ter hoogte van de ingang aan het atletiekveld. Samen hebben ze een lengte van bijna 8 kilometer. In een tweede fase zullen er daarom looproutes bewegwijzerd worden doorheen het stadscentrum én de stadsrand. Zo valt werken, wonen en sporten steeds beter te combineren.

Nec spe, nec metu

“Aalst wil een centrumstad zijn die je uitdaagt om te bewegen. We investeerden al sterk in onze klassieke sportinfrastructuur met o.a. de bouw van sportcentrum Schotte, de vernieuwing van de atletiekpiste en de bouw van een nieuw zwembad. Nu willen we ook goed begaanbare en bereikbare, sociaal veilige rondjes aanbieden aan onze lopers. Op termijn willen we een netwerk van op elkaar aangesloten routes vormen”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder.

Burgemeester Christoph D’Haese trok voor de gelegenheid een sporttenue aan met de stadsleuze ‘nec spe , nec metu’. Zonder hoop, zonder vrees, betekent dat. “Regelmatig bewegen is belangrijk voor ieders gezondheid en levenskwaliteit. Dat is ook het ideaalbeeld dat we graag promoten ten aanzien van de Aalstenaars. De looproutes zullen sporten voor vele mensen aangenamer maken, zeker voor hen die hun werkplek in het bedrijventerrein in Erembodegem hebben”, zegt hij.