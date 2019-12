Stadsbestuur wist in juli al dat schrapping van Unesco-lijst niet meer tegen te houden was: “Vlaamse erfgoedexperts deden het voorstel tot vrijwillige intrekking van de Unesco-erkenning” Rutger Lievens

09 december 2019

14u01 10 Aalst Nu donderdag 12 december beslist Unesco op de conventie in Colombia of Aalst carnaval op de werelderfgoedlijst blijft. Het lijkt een formaliteit te worden, want de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) nam namens Aalst carnaval eerder al afstand van de Unesco-erkenning. Hij deed dat op aanraden van enkele experts in erfgoed, zo blijkt nu uit documenten van het schepencollege van Aalst.

Op 1 december kondigde burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) aan dat Aalst carnaval afstand neemt van de Unesco-erkenning. Op 25 november had het schepencollege van de stad daarover een eerste keer beraadslaagd, maar een beslissing was er niet gevallen. Pas tijdens het schepencollege na de aankondiging van D’Haese werd deze beslissing goedgekeurd.

In de documenten bij de bespreking van de eventuele terugtrekking uit Unesco op 25 november staat er meer informatie over hoe die beslissing tot stand is gekomen. Daaruit blijkt dat de stad op aanraden van enkele Vlaamse erfgoedexperts zich teruggetrokken heeft uit Unesco.

“In strijd met principes Unesco”

“Al op 6 maart 2019 sprak Unesco haar ongenoegen uit in de media. Ernesto Ottone, assistent-directeur- generaal voor Cultuur bij Unesco, zei toen in de Standaard: “Deze onfatsoenlijke karikaturen gaan in tegen de waarden van respect en waardigheid die worden belichaamd door Unesco, en zijn in strijd met de principes die het immateriële erfgoed van de mensheid onderbouwen”, zo staat er te lezen.

“Hierop volgend heeft het departement Cultuur, jeugd en media (CJM) input gegeven bij de Belgische ambassadeur. Een officieel schrijven werd niet gestuurd, wel kreeg de ambassadeur een toelichting over de contextualisering en het duiden van het erfgoed, op basis van een nota vanuit dienst Toerisme en erfgoed. Unesco besliste evenwel op 21 maart 2019 toch de mogelijke schrapping te agenderen op het comité van december”, staat in het document.

Erfgoedexperts stelden terugtrekking voor

“Op 1 juli 2019 vond een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de stad Aalst en van het departement CJM, en met de beleidsadviseur Unesco van Buitenlandse Zaken. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de agendering van de schrapping van Aalst Carnaval op de lijst van Unesco onomkeerbaar is. Experten uit het Vlaamse erfgoedveld Marc Jacobs (tot voor kort voorzitter van Faro) en Jorijn Neyrinck (coördinator werkplaats Immaterieel Erfgoed) werden ingezet op dit dossier. Zij deden het voorstel tot vrijwillige intrekking van de Unesco-erkenning.”

De experten zagen een voordeel in de vrijwillige terugtrekking, aangezien zij stellen dat de stad op deze manier zelf de communicatie in de hand kan houden en niet in het verweer hoeft te gaan

“Ook al is er evenwel een sterke juridische argumentatie om het Unesco-label te behouden, zeker aangezien Unesco haar eigen principes heeft geschonden door de stad onmiddellijk na carnaval te veroordelen zonder een dialoog met de erfgoedgemeenschap te voeren”, staat in het collegebesluit. “Tegelijkertijd gaven de experten echter aan dat deze juridische argumenten niet meer zullen opwegen tegen de internationale negatieve perceptie ten aanzien van Aalst carnaval en het immense netwerk van de Joodse gemeenschap. Welke keuze de stad ook maakt, zowel vanuit het departement als vanuit de experten werd gewezen op de noodzaak van een sterke crisiscommunicatie”, zo staat er. “De experten zagen een voordeel in de vrijwillige terugtrekking, aangezien zij stellen dat de stad op deze manier zelf de communicatie in de hand kan houden en niet in het verweer hoeft te gaan”, luidt het.

De expert verduidelijkt:

Professor Erfgoedstudies Marc Jacobs, op dit moment in het Colombiaanse Bogota, verduidelijkt. “Het was een technisch advies hoe zo’n procedure van uitschrijving kan verlopen”, zegt hij. “Een van de mogelijkheden is om criterium 4 (van de vijf) die in de operationele richtlijnen staan, waar het gaat over ‘geïnformeerde toestemming’ te activeren. Aalst kan argumenteren dat het dossier niet meer voldoet omdat er ‘geen consent’, geen geïnformeerde toestemming, meer is om deel uit te maken van de UNESCO-lijst en alles wat daarbij komt kijken.”

“Idealiter zou dan een bevraging in Aalst moeten gebeuren om te zien of de toestemming er nog is. Het is onduidelijk hoeveel van de betrokken groepen en individuen dat moeten doen en wat er moet gebeuren als de meningen verdeeld zijn. Het was in elk geval duidelijk dat de bal in het kamp van Aalst lag en ligt”, aldus Marc Jacobs. “Het zou kunnen dat men later deze week dit criterium 4 in overweging neemt en dat mee in de beslissing laat meespelen of als argument gebruikt. Maar dit ligt in deze fase volledig in handen van het intergouvernementeel comité. We kunnen en mogen dat nu niet meer beïnvloeden. Om dit als belangrijkste criterium te hanteren in dit dossier had men dat veel eerder moeten aankaarten.”