Stadsbestuur niet uitgenodigd op begrafenis Ilse Uyttersprot: “Respect voor wens van de familie” Rutger Lievens

08 augustus 2020

17u07 0 Aalst Het stadsbestuur van Aalst is niet uitgenodigd op de uitvaartplechtigheid van oud-burgemeester en schepen van Ilse Uyttersprot. Het afscheid van Uyttersprot vindt volgende week vrijdag plaats, maar op vraag van de familie niet in aanwezigheid van burgemeester D’Haese en de andere schepenen.

De afscheidsplechtigheid van Ilse Uyttersprot, de oud-burgemeester van de stad Aalst, zal plaatsvinden op vrijdag 14 augustus om 11 uur. Het afscheid in de kerk van Moorsel zal mogen bijgewoond worden door 85 personen. Op YouTube zal het afscheid te bekijken zijn via een livestream.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en de andere leden van het schepencollege waar Ilse Uyttersprot van deel uitmaakte, zijn niet uitgenodigd. “De familie wil er een niet-politieke afscheidsplechtigheid van maken. Zowel de moeder als de kinderen van Ilse Uyttersprot mochten genodigden kiezen”, luidt het bij de familie van de overleden politica.

Eind 2019 nam het stadsbestuur de bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot af, nadat CD&V de meerjarenbegroting niet mee stemde. Sindsdien was er een breuk tussen CD&V enerzijds en N-VA en Open Vld anderzijds en het ging er hard tegen onzacht aan toe in de Aalsterse politiek. Christoph D’Haese verwoordde het eerder deze week zo: “De leegte is voelbaar, nu al. Een leegte in het stadhuis, daar waar we samen werkten, samen discussieerden en op het laatst ook samen botsten.”

Na wat er gebeurd is en met een beperkt aantal zitjes in de kerk door corona lijkt het logisch dat voorrang wordt gegeven aan de echte vrienden en familie van Ilse Uyttersprot. “Als stad proberen we de familie te ondersteunen waar we kunnen. Als er een vraag komt, werken we mee. We hebben respect voor de mening en de wens van de familie. Ik begrijp hun beslissing. Sereniteit en respect voor de familie van Ilse Uyttersprot is nu het allerbelangrijkste”, zegt D’Haese.