Stadsbestuur legt belastingverhoging op tafel: worden schoolmaaltijden, parkeertickets, identiteitskaarten en gele zak duurder? Rutger Lievens

12 november 2019

10u22 23 Aalst Het stadsbestuur van Aalst onderzoekt niet alleen waar het kan besparen, de stad kijkt ook naar nieuwe inkomsten. In een gelekt document staat een lijstje van mogelijke belastingverhogingen. Zo zijn er voorstellen om schoolmaaltijden 12,5% duurder te maken en de kostprijs van gele afvalzakken te laten stijgen.

Het stadsbestuur van Aalst wil besparen, dat schreven we de voorbije weken. De politici bespreken volop de meerjarenplanning waarin alle uitgaven en inkomsten voor de komende zes jaar in staan. De spanningen liepen daarbij hoog op en schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) verloor ondertussen haar bevoegdheden. Zij zou documenten lekken naar de pers.

Uit een nieuw uitgelekt document leren we dat er niet alleen aan besparen wordt gedacht, maar ook aan nieuwe inkomsten. “Het grootste deel van onze inspanningen om tot een evenwicht te komen, komt voort uit besparingen”, zo staat er in het vertrouwelijke document. “Daarnaast zijn er verschillende voorstellen gedaan om de inkomsten van de stad op te trekken.” In het document staat dat de tarieven voor belastingen en retributies (kostprijs voor vergunningen en andere producten van de stad, nvdr.) al sinds 2014 geïndexeerd worden. De kostprijs steeg ondertussen al met 8,1% en zal blijven geïndexeerd worden. De verhoogde tarieven in Utopia en kinderdagverblijven werden op de laatste gemeenteraad goedgekeurd.

Ook identiteitskaarten worden duurder

Los van de indexatie liggen er een aantal nieuwe belastingen op tafel. Schepen De Ridder (N-VA) stelt voor om de belasting op een tweede verblijf te laten stijgen wat een meeropbrengst van 402.570 euro moet opbrengen. Schepen Van Overmeire (N-VA) legde een stijging van de retributie op schoolmaaltijden op tafel. Schoolmaaltijden zouden kunnen stijgen naar 12,5%. Een nieuwe retributie op aanpassingen aan het openbaar domein op vraag van derden (een voorstel van schepen De Gucht (Open Vld)) moet 1 miljoen euro opbrengen. Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) stelt volgens het document ook een stijging van de parkeerretributies voor. Volgens schepen Katrien Beulens (CD&V) kan het tarief van de gele zak met 50 eurocent worden opgetrokken. De GFT-sticker kan 70 cent duurder en het tarief voor een bezoek aan de recyclageparken zou kunnen stijgen met 0,025 euro per kilo.

De stad wil ook sleutelen aan de kostprijs van identiteitskaarten en rijbewijzen. De prijs voor een Kids-ID stijgt volgens het gelekte document van 8 naar 10 euro. De kostprijs voor een gewone identiteitskaar zou stijgen van 20 naar 25 euro. Ook de kostprijs van een rijbewijs stijgt met 5 euro. Wettelijk samenwonen zou voortaan 25 euro kosten.

“Voorlopig voorbarig”

“Voorlopig is ook dit nog voorbarig”, zegt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA). “Optrekken van inkomsten is ondergeschikt aan het inperken van onze uitgaven. We betalen al genoeg belastingen in dit land, lijkt mij. Maar zoals steeds gezegd: alles heeft op tafel gelegen. Dus ook het verhogen van inkomsten. Sommigen stuurden aan op zoveel extra uitgaven, dat we ook wel moesten - al is het maar theoretisch - extra inkomsten daar tegenover zetten.”