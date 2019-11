Stadsbestuur in crisis: “Het lek komt zeker en vast uit het schepencollege” Rutger Lievens

04 november 2019

16u33 5 Aalst Het stadsbestuur van Aalst verkeert sinds deze middag in een ongeziene crisis. Het schepencollege besliste om schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) haar bevoegdheden af te nemen. Reden de vele lekken omtrent de meerjarenplanning. Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) is er zeker van dat het lek uit het schepencollege komt.

De voorbije week lekte het ene na het andere uit over de meerjarenbegroting via deze krant. Zo kwamen de lezers van HLN als eerste te weten dat een van de voorstellen in de meerjarenplanning was om zaal Cinema te vermarkten. Het eerste artikel verscheen op 25 oktober. Het was de start van een reeks artikels over de besparingsplannen. Binnen het schepencollege wordt met de vinger gewezen naar Ilse Uyttersprot. Zij zou de schuldige zijn voor de lekken.

CD&V ontkent de beschuldigingen. “De aantijging van de lekken slaat nergens op om de eenvoudige reden dat men niets kan lekken dat al publiek is. Het CBS heeft immers op 14 oktober een eerste keer een beslissing genomen over de meerjarenbegroting en die stukken zijn toegankelijk voor alle gemeenteraadsleden en zijn via de openbaarheid van bestuur publiek”, zegt voorzitter Yves De Graeve (CD&V).

Waar zit het lek?

Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) zegt dat CD&V wel degelijk het lek is. “De notulen van het schepencollege van 14 oktober werden pas op 24 oktober om 8 uur ‘s ochtends zichtbaar voor de raadsleden via het online platform. Er zijn twee vragen in het kader van openbaarheid van bestuur gesteld door burgers en die vragen zijn nog in behandeling. De eerste onheilspellende berichten in de pers dateren van ver voor 24 oktober”, zegt David Coppens (N-VA). Nochtans is de eerste concrete info over de meerjarenplanning pas opgedoken op 25 oktober in het artikel over de verkoop van fuifzaal Cinema. Maar David Coppens is ervan overtuigd dat het lek uit het schepencollege komt. “De lekken komen ontegensprekelijk vanuit het schepencollege. Verbijsterend om vast te stellen dat men vanuit CD&V ten onrechte richting de raadsleden of burgers wijst. Debat en discussie oké, maar dan wel correct en ik laat de raadsleden niet betichten van iets wat ze onmogelijk hebben kunnen doen. Het lek komt vanuit het schepencollege. Punt.”