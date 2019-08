Stadsbestuur geeft geen toelating voor uitbreiding moskee Rutger Lievens

05 augustus 2019

16u00 106 Aalst De stad Aalst levert geen vergunning af voor de uitbreiding van de Turkse moskee in de Binnenstraat. De moskee heeft twee aanpalende huizen aangekocht en vroeg aan de stad een vergunning om de gebedsruimte van de moskee uit te breiden. “De uitbreiding zal de parkeerdruk en de verkeerslast doen toenemen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

De vertegenwoordiger van de Turkse moskee, Yusuf Bilge, is vandaag niet bereikbaar voor een reactie. In een vorig artikel verklaarde hij de uitbreidingsplannen als volgt: “We bereiken zo’n 1.500 gelovigen die onze moskee bezoeken”, vertelde Bilge. “Die komen niet allemaal tegelijk bidden. In de gebedsruimte is plaats voor 300 personen en dat is veel te weinig”, klonk het. “Aan de buitenzijde zal er nauwelijks iets van te zien zijn.”

De stad Aalst gaat echter niet mee in dat verhaal en stelt dat de uitbreiding wel degelijk een groter aantal bezoekers naar de moskee zal lokken. “Deze aanvraag moet je wel degelijk beschouwen als een uitbreiding met een hoger bezoekersaantal tot gevolg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “Dit betreft een capaciteitsuitbreiding ten opzichte van de huidige situatie. De oppervlakte wordt met een vijfde uitgebreid”, zegt ze. Bovendien geldt bij bezoekersaantallen de regel: één persoon per vierkante meter. “Als de oppervlakte wordt uitgebreid, kunnen er ook meer mensen worden toegelaten”, zegt de stad.

Parkeerdruk

Schepen Verdoodt (N-VA) zegt dat door de hoge parkeerdruk een uitbreiding niet mogelijk is. “Door de parkeerdruk is parkeren een belangrijk onderdeel geworden van het huidige verkeer- en vervoersbeleid. Parkeerbeleid is voor gemeenten een sleutelinstrument voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ten opzichte van de eerder vergunde toestand, kan de beoogde capaciteitsuitbreiding een verhoogde parkeerdruk met zich meebrengen. Het project is gelegen in een buurt waar de combinatie van smalle straatprofielen, hoge verkeersintensiteiten en parkeerdruk nu al grote problemen veroorzaken op momenten dat er diensten en samenkomsten plaatsvinden in de moskee”, zegt ze.

“Er werden acht bezwaarschriften ingediend, waarin ondermeer de verkeers- en parkeeroverlast wordt aangeklaagd”, zegt de schepen. “Het is onvoldoende onderbouwd dat de meeste bezoekers te voet en dus niet met de wagen naar de moskee komen. Het ontbreekt aan cijfers om het mobiliteitsprofiel van de bezoekers in te schatten. Het blijkt niet duidelijk uit het dossier of de uitbreiding ook gepaard zal gaan met een verhoogd aantal activiteiten, wat kan leiden tot een hogere mobiliteitsimpact”, zegt de schepen.

Weigering

“Het parkeren van de wagens wordt volledig afgewenteld op het openbaar domein, wat gezien de toegenomen verkeers- en parkeerdruk in de ruime omgeving niet te verantwoorden is”, aldus de stad. “Er is geen fietsenstalling voorzien in of aan het gebouw. De uitbreiding zal de druk en de verkeerslast doen toenemen. Gezien de aard van de omgeving en de drukke stadsomgeving is er nu al een structureel tekort aan parkeergelegenheid.”

“De schaal van dit project in verhouding tot de oppervlakte van dit perceel waarbij geen parkeerplaatsen worden voorzien en er geen parkeerbehoefte op eigen terrein kan worden opgevangen, maakt dat het college van burgemeester en schepenen te weinig informatie heeft om correct in te schatten of de capaciteitsuitbreiding geen bijkomende overlast zal veroorzaken en kan hiervoor bijgevolg geen vergunning verlenen”, aldus het stadsbestuur van Aalst.