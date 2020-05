Stadsarchief heeft vraag voor oudere Aalstenaars: “Wie herkent stadsgenoten in deze nieuw opgedoken film uit de Tweede Wereldoorlog?” Rutger Lievens

07 mei 2020

14u08 1 Aalst Het Aalsters stadsarchief kreeg een nieuwe film in handen over de bevrijding van Aalst in de Tweede Wereldoorlog. Het archief doet een oproep: “Herkent u de Aalstenaars in deze film over het einde van de Tweede Wereldoorlog? Laat het ons weten.”

Op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa. Deze dag is bekend als VE-day, waarbij VE staat voor ‘Victory in Europe’. De oorlog tegen Japan was immers nog niet gewonnen. Net zoals bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog stonden ook in Aalst verschillende activiteiten gepland. “Gezien de coronamaatregelen zijn tentoonstellingen of lezingen over de gebeurtenissen in deze periode in Aalst vanzelfsprekend niet aan de orde”, stelt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “We hebben echter unieke beeldfragmenten die we aan de Aalstenaars willen laten zien.”

Geertrui ’t Kindt bezorgde aan het Stadsarchief van Aalst een kopij van de film die haar vader John maakte tussen de bevrijding van Aalst in september 1944 en VE-day in 1945. De beelden tonen meer dan 18 minuten lang hoe de eerste weken en maanden na de bevrijding eraan toegingen: de eindeloze Britse militaire colonnes, de jacht op al dan niet vermeende collaborateurs, optochten allerhande en zelfs een Schotse militaire muziekkapel die de bevolking de oorlogszorgen even laat vergeten.

Oudere stadsgenoten

Het beeldmateriaal werd voorzien van onderschriften met duiding en van passende muziek. In de film komen heel wat Aalstenaars herkenbaar in beeld. Daarom lanceert het archief een oproep. “Als je iemand herkent of over een bepaald fragment meer informatie kan geven, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen”, zegt Jeroen Meert van het stadsarchief. “We vragen om de film zoveel mogelijk te bekijken. Ook de oudere stadsgenoten die het allemaal zelf hebben meegemaakt.” Het archief kan gecontacteerd worden via archief@aalst.be of 053 72 36 40.

‘Van bevrijding tot VE-day, Aalst door de camera van John ’T Kindt tussen 4 september 1944 en 10 mei 1945' is vanaf vrijdag 8 mei gratis te bekijken via Made in Aalst, de erfgoedwebsite van het stadsarchief: www.madeinaalst.be.