Stadhuis blijft open. Utopia en zwembad sluiten de deuren. Alleen kramen met voeding op zaterdagmarkt Rutger Lievens

13 maart 2020

12u11 118 Aalst De Vlaamse en federale overheden nemen nieuwe, strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en kwetsbare groepen te beschermen. Alle stadsdiensten en disciplines draaien op volle toeren om een maximale dienstverlening te voorzien. Er worden bijzondere maatregelen uitgewerkt voor de vrijwaring van de ziekenhuizen. Door deze beslissingen neemt de Stad Aalst draconische, maar noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk uit te smeren in de tijd.

Burgemeester Christoph D’Haese riep vrijdagochtend 13 maart de Veiligheidscel opnieuw samen om de federale maatregelen te ontplooien op Aalsters niveau. Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 3 april.

Overzicht maatregelen

Om de piek van coronabesmettingen zoveel mogelijk af te remmen, zoeken alle diensten en disciplines met verenigde kracht naar efficiënte oplossingen.

In Aalst zijn volgende maatregelen van kracht:

• Scholen

Op scholen worden alle lessen opgeschort, zowel in dag- als avondonderwijs. Voor de stedelijke basisscholen geldt dit vanaf maandag 16 maart, de lessen in de academies voor deeltijds kunstonderwijs worden al vanaf 13 maart opgeschort. De stedelijke scholen staan van 7 tot 18 uur in voor de opvang voor kinderen die vandaag leerling zijn op die scholen en die niet kunnen thuis blijven. Er wordt niet voorzien in maaltijden en leerlingenvervoer.

• Kinderdagverblijven

Reguliere werking blijft behouden.

• Stadsgebouwen

Administratief centrum en OCMW: blijven open. De stad garandeert ook in moeilijke tijden een goede dienstverlening. De stad vraagt burgers wel om enkel voor de noodzakelijke documenten langs te komen.

Het stedelijk zwembad: sluit vanaf vrijdag 13 maart, om 14 uur.

Sportcentrum Schotte, het Forum en stadion Eendracht Aalst: sluiten voor alle trainingen, ook voor de topclubs.

Alle stedelijke sportinfrastructuur: sluit vrijdag 13 maart, vanaf 12 uur.

Utopia: Sluit de deuren. Vrijdag 13 maart is er nog mogelijkheid om materialen uit te lenen.

Cultuurcentrum De Werf, ’t Gasthuys – Stedelijk Museum, toeristisch kantoor, archief: alle activiteiten worden stopgezet, de gebouwen zijn gesloten.

Lokale Dienstencentra (De Maretak, De Dendervallei, De Toekomst): worden gesloten om de oudere bevolking zoveel mogelijk te beschermen.

Stedelijk Trefcentrum: gesloten, alle lessen worden opgeschort.

De Gendarmerie, Daenshuis, Traject: alle groepsactiviteiten worden geschrapt, individuele begeleiding vindt nog steeds plaats.

Ontmoetingshuis De Brug: de activiteiten worden geschrapt. Er wordt gekeken of er afhaalmaaltijden kunnen georganiseerd worden.

Sociale Kruidenier: voedselbedeling blijft gegarandeerd. Carnavalswerkhallen: worden gesloten

Alle zaalverhuur van stedelijke gebouwen wordt geschrapt.

• Evenementen

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Alle activiteiten van sportclubs en jeugdbewegingen worden geschrapt. Ook fitnesscentra, binnenspeeltuinen... worden gesloten.

• Huwelijken

Wettelijke huwelijken vinden nog steeds plaats. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot maximaal 20 personen.

• Religieuze bijeenkomsten

Gebedsdiensten van alle religies worden verboden vanaf 13 maart, om middernacht. Afscheidsdiensten worden toegelaten in intieme kring. Ook in moeilijke emotionele tijden rekent de stad op het gezond verstand.

• Horeca - zaterdagmarkt

Alle restaurants, cafés en discotheken worden gesloten. Maaltijden afhalen, bijvoorbeeld bij een frituur, mag wel. Consumpties ter plaatse, bijvoorbeeld in een broodjeszaak of een tankstation, zijn verboden. Hotels blijven open, maar hun eventuele restaurants gaan dicht.

Voor de zaterdagmarkt van 14 maart geldt volgende maatregel: enkel marktkramers die voeding verkopen, mogen zich opstellen. De absolute voorwaarde is wel dat zij de nodige basishandhygiëne in acht nemen (gebruik handschoenen, handgels). Hierop wordt ook toegezien door de marktleiders.

• Handelszaken

Handelszaken die geen voeding verkopen blijven open in de week, maar sluiten de deuren in het weekend. Dit geldt ook voor zelfstandigen (kappers, schoonheidsinstituten...). Winkeliers kunnen een sluitingsdag in de week verplaatsen naar een weekenddag.

• Handhaving

Om alles in goede banen te leiden, zet de Lokale Politie Aalst zijn manschappen maximaal in om erop toe te zien dat iedereen de maatregelen naleeft. Er zal ook proces-verbaal worden opgemaakt bij niet-naleving.

Volg de richtlijnen

“Ik besef maar al te goed dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn met een grote impact. Ik vraag iedereen uitdrukkelijk om deze maatregelen na te leven en zijn gezond verstand te gebruiken. Ik bedank de Aalstenaars voor hun begrip en voor de verantwoordelijk die ze nemen om samen de verspreiding van het virus tegen te gaan. De vuistregel en prioriteit is nog steeds een goede individuele handhygiëne.”, zegt burgemeester Christoph D’Haese.

Meer info

De Stad Aalst volgt de situatie op de voet en stuurt bij waar nodig. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via www.aalst.be en de Facebookpagina van de stad.

Wie vragen heeft, kan van 8 tot 18 uur bellen naar het noodnummer van de stad: 053 77 9300. Zaterdag 14 en zondag 15 maart kun je ook op dit telefoonnummer terecht.

Op de website www.info-coronavirus.be geeft de federale overheidsdienst volksgezondheid een antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus. Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus en hoe de Belgische overheid zich voorbereidt. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het gratis infonummer 0800 14 689.