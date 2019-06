Stad zoekt ontwerper verbrandingspop 2020 Rutger Lievens

19 juni 2019

16u44 0 Aalst Wie ontwerpt dit jaar de verbrandingspop van Aalst carnaval? De stad is op zoek naar een nieuw ontwerp. Een opportuniteit voor creatieve Aalsterse carnavalisten.

“Het emotionele hoogtepunt van onze carnavalsdriedaagse is ongetwijfeld de popverbranding. Het is voor carnavalsgroepen dan ook een hele eer om de verbrandingspop te mogen ontwerpen en deze in vlammen te zien opgaan op carnavalsdinsdag”, zegt de stad Aalst.

“Elk jaar wordt ook een nieuwe verbrandingspop ontworpen. Alle losse en ingeschreven carnavalsgroepen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen, net als de prinsenverenigingen erkend door de stad en de Academie voor Beeldende Kunsten”, aldus de stad.

Het deelnemingsformulier en het reglement vind je op www.aalstcarnaval.be (of bij de UiTbalie in het administratief centrum). Bezorg het formulier volledig ingevuld, samen met een ontwerp in maquettevorm (schaal 1/10), bij de UiTbalie van het administratief centrum. De inzendingen kunnen tot en met woensdag 14 augustus binnengebracht worden.

De winnaar staat ook in voor de realisatie van de uiteindelijke verbrandingspop op ware grootte (maximum 1,8 meter hoog, 2,1 meter breed en 4,8 meter lang). De artistieke vergoeding bedraagt 1.000 euro.

Alle inzendingen worden in de periode van Carnaval tentoongesteld in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst.