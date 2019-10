Stad wil elektrische busjes laten rijden tussen Grote Markt en randparkings Rutger Lievens

02 oktober 2019

13u41 0 Aalst De stad Aalst wil in de toekomst elektrische busjes laten rijden tussen de Grote Markt en de randparkings van de stad. Zo moeten minder mobiele mensen toch tot in het centrum geraken. Het stadsbestuur stuurde een brief naar De Lijn en vraagt om een overleg.

Het idee van N-VA-gemeenteraadslid Maarten Blommaert uit de reeks Geniaalst lijkt realiteit te zullen worden. Hij stelde in augustus 2018 het volgende voor: “Bent u minder goed te been en moet u zich verplaatsen in het autovrij gebied? Neem de Wandelbus! Deze elektrische Wandelbusjes rijden door de Aalsterse binnenstad en de wallenring. Een verbinding tussen parkings van NMBS, Keizershallen, Hovenierstraat en het stadscentrum voor mensen voor wie het moeilijker is met boodschappen terug naar het station of de parkings te keren. U kunt overal op de route gratis op- en afstappen”, aldus Blommaert vorig jaar voor de verkiezingen.

Stapvoets

“De Wandelbus rijdt stapvoets. De busjes volgen een vast lusvormig traject doorheen het autovrije gebied. In- en uitstappen kan overal op de route. Hoe stopt u de Wandelbus? Steek uw hand op. Als je op de bus zit en je wil stoppen vraag je het gewoon aan de chauffeur. Die assisteert je bij het op- en afstappen. Met de rolstoel kan je niet op de Wandelbus, maar met de rollator wel. Capaciteit: 8 personen. En gratis.”

Het stadsbestuur van Aalst heeft nu een brief gestuurd naar De Lijn met als onderwerp ‘Pilootproject Elektrische bussen in Aalst’. “Met die elektrische busjes kan je de minder mobiele medemens van de randparking tot aan de winkels in het centrum brengen”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), die de elektrische bussen ook al in het Open Vld-programma van Aalst had laten zetten. “Het is de bedoeling dat de bussen de mensen afzetten op de Grote Markt”, aldus De Gucht (Open Vld). Volgens hem moet dit besproken worden wanneer de stad en De Lijn het busvervoer in de regio voor de komende jaren bespreken.

Groene bushokjes

Ook Groen toonde zich voor de verkiezingen van 2018 voorstander van de elektrische bussen. “Goed dat de stad inzet op de vergroening van de Lijnvloot in onze stad. Duurzame en groene bussen zijn een eerste stap op weg naar gezonde lucht en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het stimuleren van randparkings om overtollig autoverkeer uit het centrum te houden en bezoekers van de stad via busjes of fietsen naar het centrum brengen kunnen we zeker toejuichen als oplossing voor de files in Aalst”, zegt gemeenteraadslid Lander Wantens van Groen. “Maar dan moeten er ook keuzes gemaakt worden in het nieuwe circulatieplan waardoor niet elke auto tot vlak bij de Grote Markt moet rijden op zoek naar een al dan niet ondergrondse parkeerplaats.”

“Verder is er naast het vergroenen van de bussen ook de opportuniteit om de bushokjes aan te pakken”, voegt Wantens (Groen) er nog aan toe. “In Utrecht zijn deze allemaal vernieuwd met een groendak er bovenop. Dit komt het klimaat en de biodiversiteit in onze stad te goede”, besluit Wantens.