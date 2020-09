Stad wil cafés door winter loodsen: “Horeca mag winterterras aanvragen” Rutger Lievens

29 september 2020

17u17 1 Aalst De stad Aalst geeft horecazaken de mogelijkheid om hun terras winterbestendig te maken. Zo hoopt het stadsbestuur de horeca te steunen en door de moeilijke winterperiode te loodsen. De stad Aalst geeft horecazaken de mogelijkheid om hun terras winterbestendig te maken. Zo hoopt het stadsbestuur de horeca te steunen en door de moeilijke winterperiode te loodsen. Verschillende horecazaken waren vragende partij om een winterterras te mogen bouwen, zodat de capaciteit in hun zaak kan gevrijwaard worden.

“Nu de winter voor de deur staat, is er nog geen federale versoepeling van de coronamaatregelen in de horeca. De stad wil zoveel mogelijk horecazaken door deze moeilijke winterperiode loodsen en de kans geven om hun terrassen winterbestendig te maken. Op die manier kunnen horecazaken meer zitplaatsen aanbieden, ook wanneer het koud is. Horecazaken kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de stad”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (Onafhankelijk).

De stad liet deze zomer horecazaken toe om uit te breiden met tijdelijke terrassen. De toegelaten periode voor deze tijdelijke uitbreidingen wordt automatisch verlengd tot en met 31 oktober 2020. “De stad voorziet de mogelijkheid om de bestaande, regulier vergunde, terrassen winterbestendig te maken tot en met 31 maart 2021. Op die manier kunnen horecazaken meer zitplaatsen aanbieden, ook wanneer het koud is. Deze mogelijkheid geldt niet voor tijdelijk vergunde corona-uitbreidingen en eilandterrassen in marktzones”, zegt de schepen. “De stad wil zoveel mogelijk horecazaken de kans geven om hun terrassen winterbestendig te maken en zal elke aanvraag individueel bekijken om tot een goede en veilige oplossing te komen.”

Als je vragen hebt, neem gerust contact op met de coördinator horeca Toon De Backer via 053 77 9300 of toon.debacker@aalst.be. Meer info op de website van de stad.