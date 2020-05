Stad voorziet 200 studeerplekken in De Werf, museum, De Brug en het Trefcentrum Rutger Lievens

25 mei 2020

17u31 0 Aalst De stad zal dan toch studeerplekken voorzien voor Aalsterse studenten. Niet in Utopia, zoals gewoonlijk, maar studenten zullen wel terecht kunnen in De Werf, het museum, de Brug en het Trefcentrum. In totaal zal er plaats zijn voor 200 studenten.

Michael Bal van de Jongsocialisten deed eerder deze week een oproep naar de stad. “We vragen de stad om opnieuw voldoende collectieve studeerplekken - de zogenaamde ‘silent spaces’ - in te richten. Daarbij kan ondersteuning zoals pc’s en internet zeker een extra hulp zijn. Sommige studenten hebben hier echt nood aan”, zegt JS-voorzitter Michael Bal. “Niet elke student zit in de ‘ideale’ thuissituatie om te studeren of heeft de eigen studeerplek die hij/zij nodig heeft. Ook de broodnodige digitale materialen of stabiele internetverbindingen zijn niet altijd zomaar voorhanden. En dit terwijl universiteiten en hogescholen vaak digitale examens inrichten.”

Collectieve studeerplekken worden weer toegelaten door de Nationale Veiligheidsraad, mits toezicht, op afspraak werken en het waarborgen van de social distancing. “Daarom zal ook de sp.a-fractie in de gemeenteraad vragen om de studenten in Aalst niet te vergeten en opnieuw collectieve studeerplekken met de nodige ondersteuning qua internetverbinding te organiseren conform de coronamaatregelen.”

Niet in Utopia

Een dag voor de gemeenteraad kennen we het antwoord al. De stad Aalst zal 200 studieplekken aanbieden aan studenten. “Ondanks de beperkingen die in het kader van corona opgelegd worden, wil de stad Aalst toch meer dan 200 studieplekken voorzien. In het verleden konden studenten terecht in Utopia, maar door de noodzakelijke maatregelen is dat niet mogelijk”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). “Daarom heb ik met de collega’s De Gucht, Beulens en Verdoodt een plan opgesteld om verschillende stadsgebouwen gefaseerd open te stellen. Elke locatie vraagt de nodige infrastructuur en toezicht, dus werken we met inschrijvingen. Naargelang het aantal inschrijvingen stellen we meer of minder gebouwen open. De totale capaciteit zal minstens even groot zijn als in het verleden.”

De studieplekken zijn beschikbaar op elke werkdag van 9 tot 20 uur. “De eerste zestig studieplekken worden voorzien in CC De Werf, dat ook de inschrijvingen beheert. Ook het museum, de Brug en het Trefcentrum zullen geopend worden wanneer dat nodig is. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf woensdag inschrijven de website van CC De Werf”, zegt de stad.