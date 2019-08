Stad voert strenger aanwervingsbeleid: “Alleen hoogstnoodzakelijke jobs nog invullen” Rutger Lievens

18 augustus 2019

11u36 0 Aalst Het stadsbestuur van Aalst heeft een tijdelijke aanstellingsstop afgekondigd. Tot er meer duidelijkheid is over de taken die de stad in de toekomst nog wil uitvoeren, worden er geen nieuwe personeelsleden aangeworven. Alleen op personeel voor zorg, onderwijs en veiligheid wordt niet bespaard. Volgens Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Personeel, zal de stad dat strenger aanwervingsbeleid de komende jaren doortrekken.

De aanstellingsstop bij de stad Aalst is een gevolg van de discussie over de meerjarenplanning. Daarin zal opgesomd staan welke taken de stad Aalst de komende jaren nog zal uitvoeren. Deze zomer stuurde schepen van Financiën Matthias De Ridder daarover een nota naar zijn collega’s in het stadsbestuur. Volgens hem moet de stad zich beperken tot haar ware kerntaken.

Geen nieuwe selecties

Tot het stadsbestuur beslist heeft wat die kerntaken dan wel mogen zijn, komt er geen personeel meer bij. Het schepencollege nam die beslissing in haar laatste vergadering van juli. “Om de meerjarenplanning 2020-2025 niet onnodig te belasten en omwille van het objectief en sereen debat wordt er een tijdelijke aanstellingsstop ingelast. Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter en zal worden stopgezet eens het stadsbestuur een akkoord bereikt heeft over het globale personeelsbudget”, staat er te lezen.

Concreet: er worden geen nieuwe selectieprocedures opgestart, er gebeuren geen aanstellingen (ook geen tijdelijke contracten). Aanwervingen, waarbij er bij niet-vervanging, de veiligheid en/of gezondheid van de burger in het gedrang dreigt te komen, vallen niet onder de aanwervingsstop. Jobstudenten voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en als zorg- en verpleegkundigen worden aangesteld binnen het reeds goedgekeurde budget. Indien jobstudenten voor andere diensten in augustus niet komen opdagen of ziek zijn, worden ze niet vervangen.

CC De Werf

Sommige lopende selectieprocedures worden stopgezet. De stad staakt de zoektocht naar onder meer een nieuwe Uitpas-coördinator, directeur Facility, diensthoofd Juridische Zaken en bestuursondersteuning, helper-vakman stadsreiniging en een nieuw diensthoofd voor CC De Werf.

Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat aanstellingsstop eigenlijk niet het goede woord is voor deze maatregel. “Hoogstnoodzakelijke aanwervingen van personeel voor rusthuizen, politie, onderwijs blijven lopen”, zegt de schepen. Het mag dan wel om een tijdelijke maatregel gaan, De Gucht zegt dat het personeelsbeleid in de toekomst strenger zal zijn. “Het is logisch dat je bij elke aanwerving kijkt of die wel hoogstnoodzakelijk is. Is die functie echt nodig en zijn er middelen voor beschikbaar? Waar zetten we als stad op in? Dat is een goeie redenering om in het algemeen door te trekken. Het aanwervingsbeleid zal in die zin wel strenger zijn.”