Stad stelt zich borg voor nieuwbouwproject Alkuone en KSA Sint-Jozef Frank Eeckhout

29 juli 2020

15u18 1 Aalst Het stadsbestuur van Aalst stelt zich borg voor het nieuwbouwproject van KSA Sint-Jozef en de Koninklijke Kunstgroep Alkuone. Daarmee komt het droomlokaal van beide verenigingen weer een stapje dichterbij.

KSA Sint-Jozef en de Koninklijke Kunstgroep Alkuone starten in augustus met de bouw van eigen lokalen. Die nieuwe thuis voor de twee bekende jeugdverenigingen komt aan de Churchillsteenweg en zal naar schatting een half miljoen euro kosten. Door samen te bouwen worden de kosten gedrukt en is er meer mogelijk voor beide verenigingen. Daarenboven komt de KSA samen op vrijdag en zondag en zullen de trainingen van Alkuone plaatsvinden op woensdag en zaterdag. Alkuone plant de nieuwe lokalen vooral te gebruiken als repetitieruimte voor de dansgroepen en als stockageruimte voor kostuums en attributen. De vlaggenzwaaiers blijven repeteren in de sportzaal van het Sint-Jozefscollege.