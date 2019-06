Stad laat 1.500 ton rioolslib verwijderen uit Molenbeekcollector: geurhinder mogelijk aan carnavalshallen Rutger Lievens

17 juni 2019

19u31 0 Aalst De stad Aalst laat vanaf augustus 2019 de Molenbeekcollector reinigen. Er moet 1.500 rioolslib verwijderd worden.

De werken in de Molenbeekcollector starten in augustus, de werken zullen in oktober afgerond zijn. “De Molenbeekcollector is een grote ondergrondse koker die het water uit een groot stedelijk gebied verzamelt en afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De collector is aangelegd in het begin van de 20ste eeuw en loopt onder de Houtkaai, dwarst de 1-Meistraat en de Hoveniersstraat en eindigt ter hoogte van de toegang naar de carnavalshallen (Hoge Vesten - nabij de konker onder de spoorweg). Tussen de straten ligt de koker doorgaans onder de bebouwing”, zegt de stad.

De koker bevat op dit moment 1 500 ton rioolslib dat uit de collector moet verwijderd moet worden. “De aannemer start in de week van 17 juni met de voorbereidende werken ter hoogte van de Houtkaai, zodat in augustus gestart kan worden met de eigenlijke ruimingswerken. Op termijn staat de koker ook renovatie te wachten”, aldus de stad Aalst.

Geurhinder

“Tijdens de werken zal er tijdelijk enige geur- en verkeershinder zijn. De geurhinder zal zich voornamelijk situeren ter hoogte van de openingen naar de collector: aan de Houtkaai en de carnavalshallen. Ook in woningen boven de koker, waar geen geurslot op de huisaansluiting staat, kan tijdelijk enige geurhinder ontstaan”, waarschuwt de stad.

Omleiding

Vanaf augustus wordt het verkeer aan de Houtkaai tijdelijk omgeleid via de Zegepraalstraat. “Tussen de Houtkaai en Varkensmarkt zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn, met uitzondering van vrachtwagens en bussen. Het zal ook niet mogelijk zijn om het terrein van de carnavalshallen op te rijden vanaf de Hoge Vesten. De toegang wordt voorzien langs Bleekveld. De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft behouden”, zegt de stad.