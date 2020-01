Stad koopt administratief centrum aan De Werf in 2023 voor 9,5 miljoen euro Rutger Lievens

14 januari 2020

14u13 0 Aalst Met de goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 ligt het nu 100% vast: de stad Aalst zal eigenaar worden van het gebouw van de stadsadministratie aan het Werfplein. Voorlopig huurt de stad dit kantoorgebouw. De huur loopt voor een periode van 9 jaar, van 1 januari 2014 tot 31 december 2022 en kost de stad jaarlijks 2,2 miljoen euro. De stad zal 9,5 miljoen euro betalen voor het gebouw.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) noemt de aankoop van het gebouw voor de stadadministratie een van de grote realisaties van de komende vijf jaar. “Van alle projecten kreeg de aankoop van het Nieuw Administratief Centrum het meeste bijval van de leden van het schepencollege tijdens de politieke besprekingen. Dit is financieel ook volkomen logisch: er is een koopoptie voorzien in 2023. Het lichten van deze optie zorgt ervoor dat onze huurkosten (2,2 miljoen euro jaarlijks) wegvallen. In plaats daarvan zal een lening voor de aankoop moeten afbetaald worden”, zegt de burgemeester.

9,5 miljoen euro

Financieel heeft de aankoop echter meerdere voordelen, volgens D’Haese (N-VA). “Bij aankoop van het gebouw worden we eigenaar. Na het aflossen van de lening vallen deze kosten weg, in tegenstelling tot langdurige huur. Daar waar huurinkomsten jaarlijks geïndexeerd kunnen worden, is dat niet het geval bij de terugbetaling van een lening. Op die manier blijft de kost jaarlijks gelijk door aan te kopen in tegenstelling tot langdurige huur. Tot slot zorgt de aankoop ook voor een verschuiving van de uitgave van exploitatie naar investeringen. De aankoop zorgt zo mee voor een positieve impact op de autofinancieringsmarge”, zegt hij.

Eind 2022 zal de stad dus aankoopoptie lichten en 9.516.000 euro betalen. “De lening is voordeliger omdat de aflossing minder dan de huur bedraagt. De huurprijs wordt immers geïndexeerd. De leningen nu zijn zeer voordelig. De vroeger vastgeklikte prijs blijkt uiterst gunstig, a fortiori als we zien dat de waarde van onroerende goederen aan de Dender onder meer door het project De Kaaien duidelijk in stijgende lijn zit”, zegt de burgemeester.

Eindelijk

Ann Van de Steen van oppositiepartij Lijst A is tevreden dat het wordt aangekocht. “Eindelijk, zou ik zeggen. Dit had al veel vroeger moeten gebeuren”, zegt de oud-schepen. Zij was erbij toen de verhuis naar het Werfplein werd onderhandeld. CD&V wilde naar De Pupille, sp.a (toen nog met Van de Steen) wilde naar het Werfplein. Het stadsbestuur onder leiding van D’Haese koos toen voor het compromis: De Pupillen aankopen, De Post aan het Werfplein huren. “Het is jammer dat we daardoor veel meer betalen dan nodig was, om eigenaar te worden van dit gebouw”, zegt Ann Van de Steen (Lijst).