Stad geeft zaal Cinema goeie punten Rutger Lievens

10 september 2019

13u21 0 Aalst Zaal Cinema heeft van de stad Aalst een positieve evaluatie gekregen. De uitbaters van Cinema - de zaal is eigendom van de stad - moesten bewijzen dat ze zich richten op jeugdwerk en humanioraklassen.

In januari vorig jaar werd een nieuwe gebruikersovereenkomst afgesloten met vzw Dallas dat Cinema aan de Hopmarkt in Aalst uitbaat. “Concreet zijn er nu meer garanties dat Cinema zich zal richten op het jeugdwerk en op humanioraklassen. Dit zijn voor ons de prioritaire doelgroepen”, vertelden N-VA’ers David Coppens en Caroline De Meerleer toen. “Cinema moet inspelen op de nood die duidelijk bestaat bij het jeugdwerk en bij de klassen. Wij willen scholieren bijvoorbeeld ook een stem geven in de stuurgroep van Cinema.”

Onlangs is er een evaluatie geweest van de werking van Cinema en de doelstellingen zijn bereikt. “De stuurgroep heeft Cinema positief geëvalueerd en het stadsbestuur heeft hier kennis van genomen”, zegt David Coppens (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad in Aalst en lid van de stuurgroep achter Cinema. “Uit de evaluatie blijkt dat de door ons geformuleerde doelstellingen hun vruchten afwerpen. We hebben nu de garantie dat de zaal door de voor ons prioritaire doelgroepen in gebruik is.”