Stad gaat voor fietsersbrug over Dender met helling in Korte Moutstraat Rutger Lievens

26 mei 2020

19u54 0 Aalst Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) heeft op de gemeenteraad van Aalst bevestigt dat het stadsbestuur kiest voor een fietsersbrug over de Dender met een helling in de Korte Moutstraat. De stad kiest dus definitief niet voor de oude plannen, waarbij de brug een bocht maakt over de Houtkaai richting de kaaien. Ook het voorstel van de buurtbewoners en over.morgen haalt het niet.

Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens stelde de schepen de vraag voor welk traject de stad nu koos. Begin april was het al duidelijk dat de plannen niet afgevoerd worden, maar er was nog geen duidelijkheid over het traject dat de route zou volgen. De Fietsersbond zette met een poll de drie opties nog eens in de kijker.

Schepen Jean-Jacques De Gucht bevestigt nu op de gemeenteraad dat de knoop is doorgehakt. “De fietsersbrug is veranderd van traject en er komt een helling in de Korte Moutstraat. We kiezen daarvoor omdat je zo een betere verbinding met Leirekensroute krijgt”, zegt hij. “De provincie is akkoord met dat traject. In de oorspronkelijke plannen maak je een korte draai op de Houtkaai, maar rijd je richting de kaaien en dus niet naar de Leirekensroute. Het plan van over.morgen en de buurtbewoners houdt geen rekening met de hellingsgraad. Bovendien zal je de Dender niet meer zien door de nieuwe brug, in dat plan. Terwijl het net de bedoeling is om de Dender en de Kaaien in de kijker te zetten en hier een bruisend stuk stad van te maken.”

De datum waarop de werken zullen starten is nog niet gekend. Oud-schepen Ann Van de Steen (Lijst A) stelt voor om de brug te vernoemen naar de recent overleden architect Christian Kieckens (de bezieler van de metamorfose van de stationsomgeving) en schepen Caroline Verdoodt (N-VA) vindt dat zeker geen slecht idee.