Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug tussen station en Houtkaai Rutger Lievens

06 april 2020

Aalst Het stadsbestuur van Aalst gaat dan toch door met de plannen om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te bouwen over de Dender tussen station en Houtkaai. Even leek het erop dat de brug zou sneuvelen tijdens de besparingsronde van de stad. "Binnenkort wordt gestart met de bouw van de brug", kondigt schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan.

De aanleg van de brug tussen station en Houtkaai is besproken en goedgekeurd op het schepencollege van 16 maart. In januari weerklonk er twijfel in datzelfde schepencollege: zo een brug van een paar miljoen euro, hebben we dat echt nodig? Bovendien is er burenprotest tegen het ontwerp van de brug. Toch komt de brug er.

Europese subsidies

“Binnenkort wordt gestart met de bouw van de fiets- en voetgangersbrug”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “De bouw van deze brug maakt deel uit van het project Aalsterse Stationsomgeving. Voor de brug zelf ontvangt de stad 1,1 miljoen euro subisdies, meer bepaald 800.000 euro Europese EFRO-subsidies en 300.000 euro subsidies vanuit de provincie. Deze brug heeft een grote symbolische waarde: de verbinding van linker- en rechteroever. Bovendien zal ze functioneel zorgen voor een goede bereikbaarheid van de stationsomgeving en is ze de missing link om via de nieuwe onderdoorgang onder de spoorweg te voet of met de fiets op een veilige manier van en naar het centrum van de stad te gaan.”

Buren protesteerden eerder al tegen de komst van deze fietsbrug. Er moet te veel groen voor sneuvelen op de Houtkaai, die bovendien haar functie als plein lijkt te verliezen als ze volgebouwd wordt met een fietsersbrug. Ook de inkijk in de tuinen en huizen van op de brug zint de buren niet. In februari stelden de buren samen met burgerplatform over.morgen een alternatief voor: de brug loopt in dat plan niet meer langs de Houtkaai maar langs de Dender richting Sint-Annabrug.

Leirekensroute

Het traject dat op tafel ligt wanneer de werken starten, is het oude: van het station over de Dender, om een bocht te maken op de Houtkaai en te landen aan de Josse Ringoirkaai. Of de brug uiteindelijk ook zo gebouwd zal worden, is afwachten. Het is toegestaan om tijdens de werken het traject nog te veranderen en dan is het mogelijk dat het stadsbestuur beslist om de brug te laten landen in de Korte Moutstraat. Schepen De Gucht, schepen Verdoodt en de rest van het college is wel te vinden voor het traject richting de Varkensmarkt verder te onderzoeken en eventueel deze aan te leggen.

“Omdat deze een vlotte verbinding met de Varkensmarkt mogelijk maakt en in het verlengde ligt van de fietssnelweg op de Leirekensroute’, zegt De Gucht. “Wat over.morgen betreft: dit ontwerp zou ervoor zorgen, gezien de hellingsgraad die we verplicht zijn te hanteren, dat we een aanzienlijk deel van de Dender niet meer zouden zien.”