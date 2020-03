Stad en OCMW werken enkel nog op afspraak Rutger Lievens

16 maart 2020

17u06 106 Aalst Om de veiligheid van bezoekers en baliepersoneel zoveel mogelijk te garanderen, kan je vanaf dinsdag 17 maart in het Administratief Centrum en het OCMW enkel nog terecht op afspraak.

De snelbalie van de stad blijft wel open. Een afspraak maak je via het centraal nummer van de stad: 053/77.93.00. De stad vraagt sowieso om enkel een afspraak te maken voor de hoogst noodzakelijke documenten. Op advies van het federaal crisiscentrum sluit de stad ook alle buitenspeelterreinen, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

De stad plaatste in de Twee Hagenstraat vier containers die zijn ingericht als medische units om potentiële patiënten zo snel en efficiënt mogelijk te triëren. Wie problemen heeft met de luchtwegen of verkouden is, overlegt steeds eerst met de eigen huisarts. Is deze niet bereikbaar, dan kunnen de mensen naar het triagepunt komen achter de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, 9300 Aalst) tussen 8 tot 19 uur. Na 19 uur moet men eerst telefonisch contact opnemen via 1733. Om de triage zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de consultatie enkel beperkt zijn tot het nagaan of de patiënt moet doorverwezen worden.