Stad annuleert zaterdagmarkt, ook voedingskramen gaan dicht Rutger Lievens

19 maart 2020

21u55 0 Aalst Donderdagavond 19 maart kwam de Veiligheidscel opnieuw samen om te bekijken welke nieuwe maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de medische ketting optimaal voor te bereiden op een stijgend aantal coronapatiënten. De Veiligheidscel besliste om de wekelijkse zaterdagmarkt te annuleren.

Vorig wekend was er een afgeslankte zaterdagmarkt. Alleen voedingskramen waren open. Volgende zaterdag zal er geen markt zijn. “De wekelijkse zaterdagmarkt in Aalst wordt geannuleerd”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De stad volgt hiermee de richtlijn van de federale overheid waarin staat: lokale markten gaan niet door tenzij de voedingskramen onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. Dit laatste is nog niet het geval.”