Stad Aalst wil alleen in landelijke deelgemeenten gele zak vervangen door container Rutger Lievens

13 november 2019

15u18 24 Aalst Het stadsbestuur van Aalst heeft aan afvalintercommunale Ilva de vraag gesteld om vanaf 2021 alleen in de landelijke deelgemeenten de gele zak te vervangen door een afvalcontainer. Alleen in Meldert, Moorsel, Herdersem, Baardegem, Nieuwerkerken, Hofstade en Gijzegem zou de afvalcontainer voor restafval worden ingevoerd. Ilva bekijkt of dit haalbaar is.

Ilva wil af van de gele zak. Elk gemeentebestuur dat lid is van Ilva moet beslissen of ze de gele zak wil vervangen door een afvalcontainer. “Iedereen krijgt dan een afvalcontainer voorzien van een chip. Tijdens de ophaling wordt dan gemeten hoeveel restafval je aanbiedt en je betaalt per kilo”, luidt het plan.

Wat met appartementen?

De stad Aalst ziet de invoering van afvalcontainers voor restafval niet volledig zitten. Het stadsbestuur vraagt aan Ilva of het niet mogelijk is om de gele zak in stedelijk gebied van Aalst en Erembodegem te behouden. Binnen de stadsadministratie werden enkele vraagtekens gesteld bij de invoering van de afvalcontainers in het hele grondgebied. Wat indien je eenmalig een grotere hoeveelheid hebt, bijvoorbeeld? “Een regeling voor grote appartementsgebouwen is nog niet helemaal uitgewerkt. Het handhavingsaspect rond afval moet verder worden uitgediept. Dankzij het systeem met gechipte containers zal ILvA zeer nuttige data hebben over wie nooit afval aanbiedt. Het is aangewezen dat deze burgers aangeschreven worden door ILvA om deze burgers te bevragen hoe dat komt en om hen te sensibiliseren om correct met afval om te gaan. Daarnaast is het nodig dat deze info minstens bij de politie terechtkomt, zodat de politie dit kan opvolgen en de handhaving kan versterkt worden”, aldus het advies van de stadsadministratie.

In het stadscentrum zijn er bijzondere aandachtspunten, volgens de stad Aalst. “Er is de impact van de plaatsing van containers op het voetpad. In vergelijking met de gele vuilniszakken nemen containers meer plaats in, bovendien blijven de containers veel langer aanwezig op het voetpad. In het centrum kan dit zeer storend zijn. Het ophalen van containers duurt langer dan de ophaling met gele zakken. In sommige straten kan dit tot te grote verkeershinder leiden. We zien dat in Gent, wellicht om bovenstaande redenen, de ophaling met containers niet in het centrum gebeurt. In Antwerpen wordt het afval in bepaalde drukke straten ’s nachts uitgevoerd – om zo geen verkeersimpact te hebben en de containers zo tegen ’s morgens terug uit de straten te hebben”, waarschuwen de diensten van de stad Aalst.

“Het schepencollege ging principieel akkoord met de invoering van het nieuwe systeem in buitengebied. De ophaling van restafval in stedelijk gebied moeten we nog verder uitklaren. Wat met appartementsgebouwen? Flankerende maatregelen zullen worden uitgewerkt voor bijvoorbeeld pampers en andere sociale maatregelen”, zegt schepen Katrien Beulens (CD&V).

“Eén systeem is beter”

Intercommunale Ilva bevestigt dat de stad Aalst de vraag stelde om in de landelijke deelgemeenten een aparte regeling te voorzien. “We bekijken welk antwoord we daarop kunnen geven”, zegt Tina Verraes van Ilva. Bart Van Den Neste (Open Vld), voorzitter van Ilva, wil een gesprek aangaan met de stad om de bezorgdheden rond de invoering van de afvalcontainers weg te werken.

Lander Wantens (Groen) pleit voor één duidelijk systeem in heel Aalst. “Twee verschillende systemen zal enkel voor verwarring zorgen. In het centrum kan je misschien gaan voor geclusterde ophaling en ondergrondse containers”, zegt hij.