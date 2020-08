Stad Aalst opent rouwregister voor Ilse Uyttersprot CD&V opent een digitaal rouwregister Rutger Lievens

04 augustus 2020

13u35 3 Aalst De stad Aalst heeft een rouwregister geopend naar aanleiding van het overlijden van Ilse Uyttersprot (53).

“Burgemeester, schepenen en stadsmedewerkers zijn in rouw na het dramatische overlijden van schepen Ilse Uyttersprot. De stad biedt haar familie en vrienden haar oprechte deelneming aan”, zo communiceert de stad Aalst.

‘Zwaar getroffen’

“Ilse Uyttersprot was sinds 1989 gemeenteraadslid voor CD&V. Van 1994 tot 2000 was ze provincieraadslid van Oost-Vlaanderen. Ze zetelde ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2007 tot 2010. In 2007 volgde Ilse Uyttersprot Anny De Maght op als burgemeester van Aalst. Ze hield de burgemeesterssjerp tot 2012. Sindsdien maakt ze deel uit van het college van burgemeester en schepenen.”



“De stad is zwaar getroffen door dit plotse overlijden. Namens het ganse stadsbestuur en mezelf bied ik de familie en vrienden van Ilse onze gevoelens van medeleven aan. Ik wens hen oprecht veel sterkte toe”, zegt burgemeester Christoph D’Haese.

Rouwregisters

Burgers die een blijk van medeleven willen geven, kunnen een boodschap achterlaten in het rouwregister. Vanaf dinsdag 4 augustus 16 uur kun je een boodschap neerschrijven in het rouwregister in het administratief centrum. De stad vraagt wel om in coronatijden rouwbetuigingen zoveel mogelijk online te doen via www.aalst.be/rouwregister-ilse-uyttersprot.

Ook haar partij CD&V opent een digitaal rouwregister waar iedereen die dat wenst zijn medeleven kan betuigen. “Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een eerste reactie. “Wat een vreselijk nieuws. Veel sterkte aan de familie en naasten.” Uyttersprot en Coens zaten samen in JONG CD&V, en legden daarna allebei “een geëngageerd sterk parcours van inzet voor de gemeenschap” af, zegt Coens. Hij is Uyttersprot dankbaar maar noemt haar overlijden, op 53-jarige leeftijd, “verdorie veel te vroeg”.

Lees ook:

Ilse Uyttersprot (53), oud-burgemeester van Aalst, vermoord teruggevonden

“Onwezenlijk” en “Geen woorden voor”: reacties na moord op oud-burgemeester Ilse Uyttersprot van Aalst stromen binnen

PORTRET. Van burgemeester tot schepen zonder bevoegdheden (+)