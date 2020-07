Stad Aalst heeft eigen bier: de Pestkop Rutger Lievens

10 juli 2020

15u22 6 Aalst De stad Aalst heeft een eigen bier: de Pestkop. Het bier is op ambachtelijke wijze gebrouwen door brouwerij Danny uit Oordegem en wordt uitgeschonken in zeker 30 Aalsterse horecazaken. Het biertje moet de aandacht vestigen op de belevingsexpo ‘Iedereen Rubens’ die op 27 september van start gaat in de Sint-Martinuskerk.

De naam ‘Pestkop’ verwijst naar het Rubensschilderij, dat de naam ‘De Heilige Rochus door Christus aangesteld tot patroon van de pestlijders’ draagt. Sint-Rochus was de patroonheilige van de hophandelaren en de pestlijders. Het schilderij is door de rijke hophandelarengilde van Aalst bij Rubens besteld. Vanaf 1516 stond de Aalsterse Sint-Rochusgilde in voor de kwaliteitscontrole van de hop in onze streek. Vier eeuwen stond de Aalsterse hop bekend als de beste van Europa. De streek van Aalst leverde meer dan de helft van de totale Europese hopproductie.



Bier is altijd belangrijk geweest voor de stad, zo stelt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA), die de Pestkop eerst persoonlijk geproefd en goedgekeurd heeft. “Zonder bier zou er zelfs geen Sint-Martinuskerk zijn”, zegt hij. “Om de bouw gedeeltelijk te financieren, werd namelijk een biertaks geheven destijds. Met dit bier zullen we natuurlijk de restauratie van de kerk niet financieren, maar het is wel een goede manier om bij Aalstenaars en toeristen de aandacht te vestigen op de expo en het schilderij. Door corona hebben we de expo al eens moeten uitstellen en we hopen dat we op 27 september nu toch kunnen starten.”

Het bier is blond van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6,4%. Een overzicht van de deelnemende cafés kan je vinden op www.iedereenrubens.be.