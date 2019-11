Stad Aalst excuseert zich voor bordje ‘Vernieuw concessie of graf verdwijnt’ naast graf Bende-slachtoffers Rutger Lievens

01 november 2019

14u58 19 Aalst Het stadsbestuur van Aalst verontschuldigt zich aan familie van Dirk en Elsie Nijs, slachtoffers van de Bende Van Nijvel. De stad zette een bordje naast het graf van de slachtoffers met daarop de boodschap: ‘Vernieuw de concessie, of het graf verdwijnt.’ “Ongepast”, vindt de familie Nijs. “Volgende week op 9 november herdenken we de slachtoffers. Dit is voor ons bijlange nog niet verwerkt.”

Dirk en dochtertje Elsie - toen 9 jaar oud - verloren het leven bij de aanslag van de Bende Van Nijvel op de Delhaize van Aalst in 1985. Volgende week op 9 november worden de acht dodelijke slachtoffers van de aanslag zoals elk jaar herdacht op de begraafplaats van Aalst. Een week voor de herdenking stond er een bordje bij het graf van Dirk en Elsie Nijs: ‘Concessie betalen, of anders verdwijnt het graf’. Standaardprocedure, maar pijnlijk voor de familie zo vlak voor de herdenking.

Nog niet verwerkt

“Als je het graf zo aantreft, is dat voor mij een grote ontgoocheling”, zegt Hans Nijs, broer van Bende-slachtoffer Dirk Nijs. “Dat bordje kwetst mij. Het graf maakt voor mij deel uit van het verwerkingsproces, dat voor mij helemaal nog niet afgelopen is. Ook na meer dan 30 jaar zit dat nog altijd in mijn hoofd. Voor mij is dat een kaakslag als ik bij dat graf een bordje zie staan waarop staat geschreven: die dag wordt dat hier ontgraven.”

“Dat we moeten betalen, daar hebben we geen problemen mee. Waar we meer problemen mee hebben is dat er nu op 1 november een plaatje staat ‘De concessie moet opnieuw aangekocht worden, of het graf moet verdwijnen’. Terwijl er volgende week op 9 november een herdenking plaatsvindt voor de slachtoffers van de moorden in de Delhaize”, zegt Christine Nijs, zus Dirk Nijs. “Die lichamen mogen toch niet zomaar verdwijnen en ontgraven worden?”

Eeuwige concessie?

“We snappen het wel dat Alerheiligen dé periode is om familieleden van overledenen te contacteren dat de concessie bijna verlopen is, maar ons kwetst dit enorm”, klinkt het. De familie Nijs wil aan het stadsbestuur vragen om een nooit meer eindigende concessie toe te staan voor alle graven van de slachtoffers van de Bende Van Nijvel. Opdat de gruwel nooit vergeten zou worden. De familie kreeg van het stadsbestuur al de belofte dat er een gesprek zou komen.

De stad Aalst verontschuldigde zich ondertussen bij de familie. Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) mag het graf blijven, zelfs al wordt de concessie niet betaald. “De aanslag van de Bende Van Nijvel ligt zo gevoelig in Aalst en de rest van Vlaanderen dat het nooit onder mijn beleid zal gebeuren dat die mensen hier worden ontgraven”, zegt de burgemeester.