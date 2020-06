Spuwer vrijgelaten onder voorwaarden na incident in containerpark Koen Baten

10 juni 2020

15u46 5 Aalst De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft een spuwer onder voorwaarden vrijgelaten nadat er een incident was ontstaan in het containerpark in Aalst.

De feiten speelden zich af op zaterdag 6 juni omstreeks 15.45 uur in het containerpark in de Bergemeersenstraat in Aalst. De politie werd toen opgeroepen naar aanleiding van een spuwincident dat zich daar afgespeeld heeft. Het gaat om een 36-jarige man uit Fosses-la-Ville, in de provincie Namen. Hij kreeg een discussie met een van de parkopzichters om een nog onbekende reden. Een vrouw merkte de situatie op en wilde bemiddelen tussen de twee, waarna de verdachte spuwde in de richting van de vrouw.

Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens ‘de verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’.

Na verhoor mocht de man beschikken onder strenge voorwaarden.