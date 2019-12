Sportgala en Superstar Op Wielen verdwijnen, zwembad krijgt toch duiktorens Rutger Lievens

04 december 2019

14u53 16 Aalst Op 13 december zal het de laatste keer zijn dat de stad Aalst het Sportgala organiseert. In de definitieve versie van de meerjarenplanning van dit stadsbestuur is het Sportgala gesneuveld. Ook Superstar Op Wielen keert niet meer terug. Subsidies voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen dalen met zes procent. Op het stedelijk zwembad wordt dan weer niet bespaard. De oorspronkelijke plannen - met duiktorens en extra zwembaden - blijven behouden.

‘Sportgala heeft Aalst sportief op de kaart gezet’, is de titel van het artikel over het Sportgala in het stadsmagazine Chipka. Aan het woord is oud-journalist Louis De Pelsmaeker. De Erembodegemnaar startte 59 jaar geleden het Sportgala in Aalst. Tenzij de politiek er toch nog een mouw aan past, zal het op 13 december de laatste keer zijn. In de meerjarenplanning is er geen budget meer voor het Sportgala voorzien.

Superstar Op Wielen

“Heel jammer vinden wij dat bij Discus, de adviesraad voor sporten in Aalst”, zegt Chris Rottiers, de voorzitter van Discus. “Het Sportgala is tijdens de besprekingen van de budgetten volledig gesneuveld. We moeten dus eens nadenken hoe we in Aalst onze kampioenen zullen huldigen en erkennen. De namen van de sportlaureaten staan te lezen op een muur in sporthal Schotte. Het kan toch niet zijn dat dit stopt. Desnoods moeten we met Discus de traditie voortzetten, maar we moeten nog bekijken hoe we dat kunnen doen. Hopelijk komt er nog een initiatief van de schepen van Sport”, zegt hij.

Nog iets dat verdwijnt: Superstar Op Wielen. Dat is de jaarlijkse fietstocht langs de horecazaken van Aalst. “Spijtig dat die activiteit verdwijnt, vooral omdat ze budgettair weinig voorstelt. Het trekt een massa volk aan en zet hen in beweging. Heel wat verenigingen werken eraan mee”, zegt Chris Rottiers van Discus. “Ook in de plannen staat de vernieuwing van Denderdal. Het BMX-terrein wordt aangelegd en als de vergunning er is de padelpleinen ook, maar de overkapping van het BMX-terrein is niet weerhouden.”

Zwembad

De voorbije maanden onderzocht de stad of er toch niet meer kon bespaard worden op het nieuw te bouwen stedelijk zwembad waarvan het kostenplaatje ondertussen ongeveer 60 miljoen euro zou bedragen. Duiktorens en extra zwembaden zouden wegvallen om te besparen. “In de uiteindelijke plannen staat het zwembad gebudgetteerd zoals het voorzien was. Met duiktorens en extra zwembaden. Er wordt niks gewijzigd aan de plannen. Iets wat ook niet meer kon, want de contracten rond dit bouwproject zijn allemaal getekend”, zegt Rottiers.

In de uiteindelijke plannen staat het zwembad gebudgetteerd zoals het voorzien was. Met duiktorens en extra zwembaden. Er wordt niets gewijzigd aan de plannen Chris Rottiers

Het project met de twee kunstgrasvelden op de terreinen van Eendracht Nieuwerkerken lijkt dan weer meer iets voor op langere termijn. “Dat dossier is duidelijk nog niet klaar. Ik zeg niet dat het er niet komt, maar je merkt aan de meerjarenplanning dat hier nog veel onduidelijkheid over is”, zegt de sportraad.

Gematigd positief

De subsidies voor zowel de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen dalen met zes procent. “Dat hebben we natuurlijk liever niet. Verenigingen hebben het sowieso financieel niet breed. Toch leefde ook het gevoel na al de berichten die over de onderhandelingen die de voorbije maanden naar buiten kwamen dat het erger kon.”

Dat is ook het allesoverheersende gevoel bij de adviesraad voor sport. Het kon erger. “Er moet nog een overleg plaatsvinden, maar het ziet ernaar uit dat het advies van Discus gematigd positief zal zijn. Al blijven we bepaalde zaken zoals het wegvallen van het Sportgala heel jammer vinden”, zegt hij.