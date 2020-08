Spoorwegbrug Tolstraat Nieuwerkerken 8 maanden afgesloten en ook de Blauwenbergstraat is afgesloten Rutger Lievens

03 augustus 2020

15u00 4 Aalst Voor je naar Nieuwerkerken rijdt, kijk je best eens op de kaart. Vanaf vandaag is de Tolstraat afgesloten voor het verkeer door werken aan de spoorwegbrug. Tegelijkertijd zijn er werken in de Blauwenbergstraat gestart.

De komende 8 maanden is de Tolstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De spoorwegbrug wordt er vervangen door een modern exemplaar. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke weg aangelegd langs de spoorwegberm op de terreinen van De Parel richting Ankerstraat. Het autoverkeer moet omrijden.

Maar pas op dat je de komende maand dan niet naar Aalst probeert te rijden via de Merestraat/Blauwenbergstraat. “Van dinsdag 4 tot maandag 31 augustus zal de Merestraat/Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken onderbroken zijn net voorbij het crematorium, dit voor de aanleg van een verkeersplateau, de aansluiting van de riolering van het nieuwe bedrijventerrein en de weg naar het nieuwe bedrijventerrein. Het crematorium zal dan enkel bereikbaar via de Siesegemlaan. Fietsers en voetgangers kunnen door”, laat de stad weten.