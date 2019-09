Spitstest: Met fiets altijd sneller dan auto of openbaar vervoer Rutger Lievens

19 september 2019

12u42 12 Aalst De auto mag dan wel de Koning van de Weg zijn, met de fiets verplaats je je sneller in Aalst. De Fietsersbond testte het uit met een ‘spitstest: fiets, auto en openbaar vervoer probeerden vanuit omliggende gemeenten zo snel mogelijk de Grote Markt van Aalst te bereiken. Van waar je ook vertrekt, met de fiets kom je altijd als eerste aan.

Vanuit Moorsel, Affligem, Haaltert en Erpe-Mere vertrok er om 7.45 uur iemand met de fiets, auto en openbaar vervoer. Hun doel: zich zo snel mogelijk naar het standbeeld van Dirk Martens op de Grote Markt van Aalst verplaatsen in de ochtendspits. De spitstest was een initiatief van de lokale afdelingen van De Fietsersbond.

“Het doel van deze test is om de mensen te laten nadenken over welk vervoersmiddel ze kiezen tijdens de spitsuren. Deze actie kaderde in de Week van de Mobiliteit, die loopt tot zondag 22 september”, zegt Marleen Stallaerts van De Fietsersbond Aalst. “Vrijwilligers startten vanuit omliggende gemeentes met fiets, auto, bus of trein met als opdracht de Grote Markt van Aalst te bereiken. De geplande vertrektijden van bus of trein bepaalden het tijdstip van het vertrek van de andere vervoersmiddelen. Auto en fiets dienden alle verkeersregels strikt te respecteren.”

Resultaten

De volgende resultaten werden genoteerd. De persoon met een gewone fiets die vanuit Affligem kwam, bereikte de Grote Markt al om 8.04 uur. De fietser met de koersfiets om 8.02 uur. De deelnemer die met de bus kwam, was er pas om 8.38 uur. De automobilist om 8.17 uur.

Ook vanuit Moorsel ben je het snelst met de fiets. De fietser bereikte de Grote Markt al om 7.58 uur. De gebruiker van de bus was er om 8.09 uur, de automobilist om 8.16 uur. De resultaten voor Haaltert: aankomst van de fietser om 8.06 uur, busreiziger om 8.21 uur, automobilist om 8.28 uur. Tot slot won ook de fietser uit Erpe-Mere de race: aankomst met de fiets om 8.06 uur, met de trein om 8.07 uur en met de auto om 8.18 uur.

Johan De Backer deed er ongeveer een kwartier over met de fiets van Moorsel naar Aalst en dat vindt hij geen verrassing. “Vanuit Moorsel is het bergaf naar Aalst en je kan via de Leirekensroute rijden. Als fietser heb je het voordeel dat je geen parkeerplaats meer moet zoeken. Door beslommeringen zoals files of een parkeerplaats zoeken, gebruik ik bijna nooit meer de auto. Als zelfstandige neem ik daarom alleen maar opdrachten aan die vijftien kilometer in de omtrek liggen”, zegt hij.

In de file

Wie met de auto of de bus kwam, zag er duidelijk iets meer gestresseerd uit. Johan De Vadder deed er drie kwartier over om met de auto naar Aalst te rijden. “Het was file aan de Albatros- én aan de Haring-rotonde. Ook op de Parklaan ging het traag. Dan moest ik nog een parkeerplaats vinden”, zegt hij.

Anja Vanrobaeys uit Erpe-Mere haalde een vrij goed resultaat met het openbaar vervoer. Ze was een minuut later dan de fietser op de Grote Markt. “Ik ben met Lijn 82 vanuit Burst naar Aalst gekomen. Dat ging vrij vlot dus. Ik had gehoopt om gelijktijdig met de fietser aan te komen, maar dat is net niet gelukt. Toch is het bewezen denk ik dat deze spoorlijn van groot nut kan zijn voor de regio”, zegt ze.