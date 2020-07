Speelpleinwerking op zijn best: Kinderen van Kirrebisj duiken slib van droogstaande vijver in Frank Eeckhout

17u18 0 Aalst Speelpleinwerkers die even niet weten hoe de kinderen bezig te houden, kijken best eens (of misschien beter niet) naar de beelden van speelpleinwerking Kirrebisj uit Erembodegem. Daar trokken de animatoren met de kinderen naar een droogstaande vijver.

Zwemmen in een vijver kent iedereen maar duiken in het slib van een droogstaande vijver is voor de meesten iets nieuw. Niet voor de kinderen van speelpleinwerking Kirrebisj uit Erembodegem want daar trokken de animatoren woensdag naar de vijver van de Gerstjens. Bij aankomst bleek de vijver zo goed als droog te staan maar daar maalden de kinderen niet om. Ze doken dan maar het slib in wat nogal opmerkelijke taferelen opleverde. Op onze vraag of de ouders content gaan zijn als ze hun kinderen komen ophalen antwoordde een animator: “Ik weet het niet. Het is de eerste keer dat we dat gedaan hebben.” De kinderen hadden alvast dolle pret.