Speel mee met fietsspel: “In ruil voor gefietste kilometers planten we bomen in de stad” Rutger Lievens

03 juli 2020

15u34 3 Aalst Van 1 september tot 31 oktober kan je in Aalst deelnemen aan het fietsspel ‘Samen eco op de velo’. Het doel is zoveel mogelijk te fietsen in Aalst en te shoppen bij lokale handelaren.

“Met het project willen we alle inwoners van stad Aalst warm maken om meer op hun fiets te kruipen en lokaal te kopen. Dit beogen we door een spel waarbij inwoners en handelaars samenwerken om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen”, zegt Stephanie Cattelain van het wijkgezondheidscentrum Daenshuis, initiatiefnemer van het spel.

“Het spel zal visueel voorgesteld worden door een route van zwarte CO2-wolkjes uit te stippelen op een wereldkaart. We vragen aan de deelnemende fietsers om hun kilometers te registreren telkens wanneer ze bij een deelnemende winkel of stadsdienst de QR-code scannen van ‘CO2 neutrAALST’. Hoe meer kilometers we verzamelen, hoe sneller de zwarte wolkjes op onze route opklaren. Per continent dat opgeschoond wordt met schone lucht, belonen wij 10 deelnemende fietsers met een waardebon of een streekproduct. Als gezamenlijke beloning voor alle inwoners van onze stad schenken we bomen aan natuurpunt per bereikt continent”, zegt Cattelain.

Meer info via www.daenshuis.be.