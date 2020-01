Speel- en sportterreinen voortaan rookvrij in Aalst Rutger Lievens

31 januari 2020

13u53 0 Aalst Aalst Sport start samen met andere stadsdiensten een actieplan voor rookvrije speel- en sportterreinen, op vraag van Stichting tegen Kanker en Levensloop. Aalst streeft naar rookvrije omgevingen waar kinderen en jongeren vaak samenkomen.

‘Generatie Rookvrij’ wil een brede beweging opstarten met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Een samenleving waarin we kinderen en jongeren beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken en verslaafd te geraken. Het doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. Want kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien.

Aalst lanceert de eerste rookvrije sportterreinen

Een gezonde omgeving voor kinderen vindt het stadsbestuur belangrijk. Speel- en sportterreinen kunnen een sterke voorbeeldrol vervullen, net omdat ze kindvriendelijke plaatsen zijn. In het kader van Generatie Rookvrij wil Gezonde Stad Aalst daarom de speeltuintjes en de sportterreinen rookvrij maken. Aalst Sport gaf zo samen met de stad Aalst, Stichting tegen Kanker, Tabakstop, Levensloop, het OLV-ziekenhuis en Logo Dender vzw de aftrap van de sensibiliseringscampagne.

“Rookvrije sportterreinen zijn een positieve manier om rokers bewust te maken van hun rookgedrag en de effecten op sportende jongeren. Deze ingreep krijgt trouwens ook veel steun van rokers zelf. Want uit een recente rookgedragsenquête van Stichting Tegen Kanker blijkt dat 74% van de rokers hoopt dat de eigen kinderen niet gaan roken”, zegt schepen van Welzijn Sarah Smeyers (N-VA).

Ook schoolomgevingen en evenementen

“Er wordt volop ingezet op het sensibiliseren. Er worden signalisatieborden geplaatst in alle sportcentra en sporters en bezoekers worden geïnformeerd via communicatiekanalen, zodat ze weten dat iedereen recht heeft op rookvrije sport- en speelterreinen. Er wordt aan rokers gevraagd om op deze plaatsen niet meer te roken of enkel verderop uit het zicht van de kinderen te roken in de aangeduide rokerszone. Want zien roken, doet roken”, zegt ze.

Na de sportterreinen staan de andere speelterreinen, rookvrije schoolomgevingen en rookvrije evenementen in Aalst op het programma.