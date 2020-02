Speciaal politieteam overmeestert man die zich verschanst in woning met stroomstootwapen Eerste keer dat door middel van een zogenaamde taser iemand overmeesterd wordt. Koen Baten

08 februari 2020

22u11 6 Aalst Het ORCO team (Ondersteuningscapaciteit voor Risicovolle en Complexe Operaties)van de Aalsterse politie heeft vanmiddag rond 16.30 uur een man overmeesterd door het gebruik van een stroomstootwapen. De man hield zich gewapend schuil in zijn woning in de Stijn Streuvelsstraat in Erembodegem bij Aalst. Na tien minuten slaagden ze er in de man te overmeesteren. Eerder die dag moest de politie ook al twee maal langskomen bij de man voor problemen. “Het gebruik van een taser is uniek”, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese.

Het conflict was al een hele dag aan het sluimeren in de woning van de man. De Aalsterse politie was al tweemaal moeten langskomen omwille van problemen. Rond 16.30 uur verschanste de man zich in zijn woning, gewapend met een mes, en kwam het Aalsterse ORCO-team ter plaatse. “Er werd meteen een perimeter ingesteld om de operatie veilig te laten verlopen", zegt burgemeester D’Haese.

“De man had ook een deur geblokkeerd waardoor het voor onze diensten niet eenvoudig was om de woning te betreden", klinkt het. Na een tiental minuten slaagden ze er toch in het pand te betreden. De man stond gewapend in de woning met een mes. Toen hij een beweging maakte greep het ORCO-team in. “Hij maakte een beweging met zijn hand waardoor onze diensten ingrepen door middel van hun taser te gebruiken", zegt D’Haese. “Dit is uniek voor Vlaanderen en nog nooit eerder gebruikt in een operatie. Het is een andere manier van werken dan meteen het wapen te gebruiken of pepperspray." Op het moment van de feiten was hij alleen in de woning. Er werd dus niemand gegijzeld. Mogelijk verkeerde de man onder invloed van alcohol of drugs.

De man zelf werd nadien door een ambulance team overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij werd ook meteen gecolloqueerd en zal opgevangen worden. Ook zijn familie krijgt de nodige begeleiding door onze diensten", besluit D’Haese.