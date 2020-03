Speciaal interventieteam moet weerspannige bewoner overmeesteren die eigen woning blokkeerde Koen Baten

20 maart 2020

17u21 28 Aalst Het Aalsterse ORCO-team heeft vanmiddag een oudere man moeten overmeesteren uit zijn woning in Hofstade. De man verschanste zich daar en weigerde naar buiten komen waardoor het speciaal interventieteam tussen moest komen. Onder meer de voordeur was volledig gebarricadeerd door de bewoner.

De inval gebeurde rond 16.15 uur vanmiddag op de Steenweg op Aalst. Er waren al eerder problemen geweest in de woning van de man. Binnen was er heel wat rommel en kroop er ook ongedierte voor de ramen. Burgemeester Christoph D’Haese coördineerde de actie mee. “Het was nu wel genoeg geweest om de man daar nog te laten verblijven”, zegt de burgemeester.

De man zelf kwam nooit meer buiten en had ook de voordeur gebarricadeerd met meubels. Hij staat bekend als gevaarlijk en had ook wapens in huis. Bij de inval raakte niemand gewond en kon de man meegepakt worden. Burgemeester D’Haese wil de man laten opnemen in Lede. “Wij hopen dat het parket hier in mee wil om de man te laten colloqueren", klinkt het. “Dat is de veiligste oplossing voor hem en voor zijn omgeving”, besluit de burgemeester.