Sp.a-gemeenteraadslid niet blij met optocht tegen racisme door zijn straat: “Buurt wordt al genoeg geassocieerd met allochtonen” Rutger Lievens

13 juni 2019

14u52 4 Aalst Enkele handelaren van de Hoveniersstraat zijn niet zo blij dat de optocht tegen racisme van komende zaterdag door hun winkelstraat gaat. Wis Traweels van de slagerij in de Hoveniersstraat vraagt zich af waarom de winkelstraten worden gemeden maar zijn straat niet. Opmerkelijk: ook sp.a’er Deniz Özkan die een supermarkt uitbaat, is niet blij: “Dit is niet goed voor het imago van de straat”, zegt hij.

Actievoerders verzamelen op zaterdag 15 juni om 14 uur op het Hoveniersplein in Aalst aan het standbeeld voor de vrijwilliger voor de ‘Opmars voor meer verdraagzaamheid en respect’. De mars is een reactie op de racistische scheldbrieven die enkele gezinnen met een migratieachtergrond ontvingen.

Slecht voor imago

Niet alle bewoners zijn echter enthousiast dat deze betoging door hun straat trekt. Wis Traweels van de lokale slagerij vindt dat hieruit weer eens blijkt dat de omgeving van de Varkensmarkt niet als een volwaardige winkelstraat wordt gezien. “De betoging mag niet door de winkelstraten van linkeroever, maar door de straat met de meeste winkels op rechteroever dus wel. Wij handelaren weten van niks. Als je niet op sociale media zit, ben je niet geïnformeerd. Het zal wel degelijk een impact hebben. Wie zal hier komen winkelen zaterdag als de parking op het Hoveniersplein vol staat met wagens van betogers?”

Slecht imago

Gemeenteraadslid Deniz Özkan (sp.a), tevens uitbater van de supermarkt in de straat, deelt de mening van Wis. “Hij heeft gelijk. Ik denk niet dat er veel volk zal komen naar de optocht, maar het zal onze wijk weer een verkeerd imago geven. In Aalst spreken ze nu al van de ‘Rue de Brabant’, omdat er zoveel buitenlanders hier een winkel hebben. Dat zal er niet op verbeteren zo”, zegt Özkan, die zelf van Turkse afkomst is. “Mijn autochtone klanten durven hier niet meer te komen na 18 uur en zelfs overdag hebben ze schrik. Alleen omdat er zoveel over deze straat wordt verteld dat niet klopt. 20 jaar geleden was mijn slagerij de enige winkel van ‘vreemdelingen’. Nu zie je niks anders meer.”

D’Haese stapt niet mee

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is verrast door de uitspraken van de winkeliers, en al zeker door die van sp.a’er Özkan. “Dat is politiek nieuws, dat een gemeenteraadslid van sp.a niet blij is met een mars voor verdraagzaamheid”, zegt de burgemeester. “Het is wel zo dat we geprobeerd hebben om het kernwinkelgebied te ontzien. We zitten met de afbraak van de wekelijkse markt en de Molenstraat afsluiten veroorzaakt mobiliteitsproblemen. Er wordt nog door andere straten met winkelzaken gestapt, denk maar aan de Vrijheidsstraat”, zegt D’Haese (N-VA). Hij zal trouwens zelf niet deelnemen aan de optocht. “Op vraag van de organisatoren, die er een apolitieke tocht van willen maken”, zegt de burgemeester.