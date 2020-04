SOS Schulden Op School schrijft gids voor scholen ‘thuisonderwijs bij kwetsbare gezinnen’ Rutger Lievens

03 april 2020

14u11 0 Aalst Vzw SOS Schulden op School uit Aalst schreef een praktische gids over hoe omgaan met kwetsbare gezinnen bij thuisonderwijs. Scholen die tips nodig hebben over dit thema, kunnen terecht bij Schulden Op School.

“Het zijn bijzondere tijden. Niemand weet exact wanneer de scholen opnieuw open zullen gaan. Alle scholen organiseren daarom een of andere vorm van thuisonderwijs”, zegt Johan Van Biesen van Schulden Op School. “Les geven en les volgen op afstand is een grote uitdaging voor het schoolteam, de leerlingen en de ouders. We hebben daarom op korte termijn samen met leerkrachten, leerlingen en ouders een gids ontwikkeld met tips over hoe je thuisonderwijs kan organiseren met in het bijzonder grote aandacht voor kwetsbare gezinnen. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere betrokkenheid, materiaal, toegankelijkheid, maar ook welbevinden.”

SOS Schulden op School wil op deze manier haar steentje bijdragen, in het bijzonder aan kwetsbare gezinnen. “Daarna kunnen we hopelijk zo snel mogelijk onze gewone werking hervatten in de scholen. De vzw dankt trouwens ook de vele spontane giften van personen en organisaties. Nu de stad Aalst de werking met de vzw heeft stopgezet zijn die meer dan welkom”, zegt Van Biesen.

“De gids is evolutief, dat wil zeggen dat we regelmatig nieuwe tips zullen opnemen”, zegt Van Biesen. “We gaan daarom werken via Google Documents. Telkens er een update komt, blijft men zo meteen op de hoogte.”

Wil je de link ontvangen? Stuur dan een berichtje naar info@schuldenopschool.be