SOS Schulden op School blijft Aalsterse scholen ondersteunen Rutger Lievens

12 december 2019

18u10 6 Aalst De vzw SOS Schulden op School zal ook de komende jaren de Aalsterse scholen blijven begeleiden in hun zoektocht naar een kostenbewust beleid. Ondanks het feit dat het Aalsterse stadsbestuur de ondersteuning heeft stopgezet, laat de organisatie zich niet ontmoedigen.

“Scholen hebben aangegeven met ons verder te willen werken. We zijn dus op zoek gegaan naar alternatieve financiering om onze begeleiding verder te zetten. Het zou absurd zijn om nu op 31 december, middenin een schooljaar, onze werking stop te zetten”, zegt Schulden op School.

“Onze vzw SOS Schulden op School is al 20 jaar een baken in het Vlaamse onderwijs. Onze organisatie sensibiliseert en organiseert vormingen op maat. Daarnaast organiseert ze regelmatig congressen, studiedagen, geeft ze publicaties uit en schrijft ze aanbevelingen voor beleidsmakers. In de Aalsterse scholen worden trajecten op maat uitgewerkt op de basis van de prioriteiten die ze zelf aangeven”, zegt voorzitter Johan Van Biesen.

“SOS, opgericht in Aalst, een pionier en inspiratiebron voor vele organisaties die de werking hebben gekopieerd, zal binnenkort gesprekken voeren met niet minder dan 12 steden. In totaal hebben 34 steden en gemeenten interesse om met ons een partnerschap aan te gaan. Na een eerste ronde gaan we met 12 steden verder het gesprek aan. Wie weet wordt één van deze steden onze nieuwe warme thuis”, zegt Van Biesen.