Socialistische vakbond roept op: “Regering, betrek ons bij uw relanceplan” Rutger Lievens

26 juni 2020

18u04 4 Aalst Aan het hoofdkwartier van het ABVV in Aalst heeft de socialistische vakbond haar campagne ‘Onze arbeid maakt de welvaart!’ gelanceerd. De vakbond wil door de regering betrokken worden bij de opmaak van het relanceplan.

“Met de lancering van onze campagne in Aalst willen we alle werknemers bedanken en in de kijker zetten, want hun arbeid maakt de welvaart en zorgt zo ook voor het welzijn in onze maatschappij”, zegt Ann Deheegher, secretaris ABVV Algemene Centrale. “Spijtig genoeg houdt de regering hier geen rekening mee. Bij het opmaken van een relanceplan voor ons land worden de vakbonden niet betrokken, de werknemers krijgen dus geen stem, terwijl net zij het kind van de rekening worden bij collectieve ontslagen. Daarom onze duidelijke boodschap aan regering en werkgevers: ‘Onze arbeid maakt de welvaart!’. Betrek de werknemersvertegenwoordigers in het relanceoverleg. Laat ons samen bouwen aan een betere samenleving na corona, met behulp van een sterke sociale zekerheid en met oog voor de zwakkeren in onze maatschappij!”, zegt ze.