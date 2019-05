Sociale organisaties voeren dinsdag actie aan gemeenteraad: “Veel mensen komen in de kou te staan door nieuw lokaal beleid” Rutger Lievens

24 mei 2019

18u08 40 Aalst Enkele sociale organisaties uit Aalst roepen op om samen met hen actie te voeren voor de start van de gemeenteraad volgende week dinsdag. De stad wijzigt de manier waarop sociale organisaties worden gesubsidieerd. Volgens het stadsbestuur gaat het niet om een besparing, maar bij de sociale organisaties is er weinig vertrouwen.

De brief is ondertekend door Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, vzw ’t Nest, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, vzw Parol, Steunpunt Welzijn, SOS Schulden op School en Wijkgezondheidscentrum Daenshuis. “Zoals je weet, krijgen wij een groot deel van onze subsidies vanuit de stad en het OCMW. Dat is zo voor heel wat sociale organisaties in Aalst”, zo begint de oproep. “Vanaf 2020 komt er een nieuw systeem van subsidiëring, waarbij gewerkt wordt met projecten en opdrachten. Het ondersteunen van gezinnen in armoede en samen op weg gaan (ontmoeting, huisbezoeken, buurtwerking, integrale ondersteuning van gezinnen,…) kan dan niet langer gegarandeerd worden. Dat is net de voorwaarde om aan duurzame armoedebestrijding te werken. Alle expertise die daardoor werd opgebouwd, dreigt verloren te gaan...”

Verschillende organisaties zullen hun werking allicht drastisch moeten afbouwen, volgens de sociale organisaties. “Het buurthuis van vzw Parol, buurtwerk Ten Rozen van Samenlevingsopbouw, laagdrempelige ontmoeting en activiteiten in de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, ondersteuning van gezinnen in ’t Nest, het Wereldhuis,... Het zal drastisch afgebouwd moeten worden. Dit maakt ons bezorgd.”

Op dinsdag 28 mei wordt het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad om een definitieve beslissing te nemen. “We willen met alle sociale organisaties en dus met veel volk een signaal geven dat dit een groot verlies zou betekenen voor Aalst en veel mensen daardoor in de kou komen te staan”, zeggen ze.

Er wordt opgeroepen om op dinsdag 28 mei om 19 uur naar het belfort in Aalst te komen.