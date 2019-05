Sociale organisaties protesteren aan de gemeenteraad Rutger Lievens

28 mei 2019

20u19 6 Aalst Sociale organisaties hebben dinsdagavond geprotesteerd aan de gemeenteraad van Aalst. De stad wil een nieuw sociaal beleid en wil de opdrachten voor sociaal werk openstellen voor alle sociale organisaties, ook niet-Aalsterse. Vzw’s die soms al meer dan dertig jaar in Aalst actief zijn, zijn verontwaardigd.

Het is niet meer zeker dat in de toekomst nog buurtwerk door Parol zal worden uitgevoerd of dat vzw ‘t Nest hulp aan kwetsbare kinderen zal bieden. Ook de andere sociale organisaties zoals Het Wereldhuis, Mensen Voor Mensen, buurtwerk Ten Rozen en Steunpunt Welzijn zijn ongerust over hun toekomst. De lokale overheid wil de concurrentie tussen de organisaties laten spelen en dat valt slecht bij de betrokkenen. “De stad vond in vroegere bestuursperiodes dat die sociale organisaties goed werk leverden. Werk dat de lokale overheid niet wil doen. Dus werden ze beloond met financiële middelen. Nu worden de rollen omgekeerd”, zegt Lucette Callebaut van sp.a.

“Een van de pijlers van het Lokaal Sociaal Beleid is een goede samenwerking tussen de lokale overheid en sociale actoren in het veld. 8.500 Aalstenaars leven in armoede. Op veel plaatsen lukt het om samen te werken tussen de overheid en organisaties, maar niet in Aalst. Door onze stem te laten horen, willen we duidelijk maken dat we met veel mensen bezorgd zijn”, zeggen de vertegenwoordigers van de organisaties.

