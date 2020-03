Sociale onrust groeit bij Tupperware: “200 arbeiders moeten blijven werken met risico op besmetting” Rutger Lievens

20 maart 2020

20u03 0 Aalst De sociale onrust groeit in het bedrijf Tupperware in Aalst. Daar moeten 200 arbeiders aan de slag blijven, ondanks het risico om besmet te worden door het coronavirus. “Het bedrijf zegt dat ze aan de slag moeten blijven omdat het tot de chemische sector behoort, maar Tupperware-potjes maken kan je toch niet cruciaal noemen”, zegt de vakbond.

De grenzen worden gesloten, de federale overheid vraagt om alleen in contact te komen met uw familie. Toch moeten 200 arbeiders van Tupperware in Aalst nog elke dag gaan werken. “Onverantwoord”, klinkt het bij vakbondsman Bart Vanpoucke van Algemene Centrale van het ABVV. “Niet alle scheikundige bedrijvigheid is essentiëel. Voor veel soorten van scheikundebedrijven kunnen we die logica wel volgen, maar de productie en distributie van Tupperware-materiaal lijkt ons daar toch niet onder te vallen. Volgens mijn syndicaal afgevaardigde die ter plaatse is, is het ongenoegen er momenteel bijzonder groot.”

“In Aalst is er nog een kleine productie van Tupperware-materiaal, maar het grootste deel van de arbeiders is er werkzaam in het magazijn van het distributiecentrum. Ze lossen de vrachtwagens die er aankomen en verdelen het in dozen om naar de klanten te verzenden”, zegt Vanpoucke. “Terwijl de bedienden in de kantoren mogen telewerken en per één persoon in een kantoor werken, moeten de arbeiders gewoon verder werken zoals vroeger.” Volgens de vakbond zijn er maandag gesprekken met de directie. De kans is echter groot dat het dit weekend al tot acties komt.