Sociale huurders Horebekeveld krijgen keuze: verhuizen naar kleinere woning of bijbetalen Rutger Lievens

09 juni 2019

12u07 3 Aalst Alleenstaande huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen uit de wijk Horebekeveld in Aalst worden voor de keuze gesteld: verhuizen naar een kleinere woning of per slaapkamer te veel 31 euro bijbetalen. “Wij wonen hier al 41 jaar”, zeggen buren Godelieve (83) en Erna (73). “De schrik dat we moeten verhuizen zit erin”, zeggen ze.

In hoeveel wijken en bij hoeveel huurders de brief in de bus is gevallen, is niet duidelijk. In Horebekeveld laten alvast enkele buurtbewoners hun onbegrip horen. In de brief van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen staat het volgende: “U woont met te weinig mensen in uw woonst. U huurt een pand met vier slaapkamers en u bent met twee bewoners. We bieden u een kleinere woning op uw maat aan. Weigert u het aanbod, dan moet u elke maand een onderbezettingsvergoeding betalen. Dat komt neer op een maandelijks bedrag voor een slaapkamer te veel.”

Al 41 jaar in Horebeke

De sociale huisvestingsmaatschappij verwijst naar haar intern huurreglement en de Vlaamse Wooncode, die overbezetting wil vermijden. Huurders die niet op het aanbod van een kleinere woning in gaan, krijgen twee keer daarna een aanbod voor een kleinere huurwoning. De woningen die worden aangeboden liggen op maximum 5 kilometer van de huidige woning.

Erna Stevens (73) en overbuurvrouw Godelieve Delclef (82) kennen mekaar al 41 jaar. Erna gaat dagelijks bij Godelieve langs om te kijken hoe het gaat en een babbeltje te slaan. “Ik was de eerste bewoonster van de sociale woonwijk. Ik ben hier komen wonen in februari 1978, Godelieve volgde enkele maanden later”, zegt ze. Beide dames hebben er hun gezin gehad, kinderen opgevoed, maar wonen nu alleen.

Niet evident met pensioentje

“Als alleenstaande heb ik recht op een slaapkamer en een extra kamer voor als er bezoek is. Ik heb drie kamers en zal dus moeten bijbetalen voor die derde kamer. Met mijn pensioentje is dat niet evident, maar liever dat dan te moeten verhuizen”, zegt Erna.

Godelieve zal wellicht nog meer moeten bijbetalen. “Ik heb vier slaapkamers. Het is te zeggen die ene kamer doet dienst als berging maar ze tellen dat als slaapkamer. Het ziet er dus naar uit dat ik 62 euro zal moeten opleggen. “Maar liever dat dan te moeten verhuizen. Ik verhuis niet meer, als ik hier wegga is het niet naar een andere woning”, zegt ze.

Bij De Volkswoningen is er voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.