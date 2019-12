Snelheidsremmende wegversmallingen in Blauwenbergstraat Rutger Lievens

27 december 2019

10u18 0 Aalst In het voorjaar van 2020 laat de stad Aalst snelheidsremmende wegversmallingen aanleggen in de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken.

“Regelmatig ontvangt de stad meldingen van de bewoners van de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken in verband met de hoge snelheid in hun straat. Om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verhogen worden in het voorjaar van 2020, in opdracht van de stad Aalst, snelheidsremmende wegversmallingen aangebracht”, zegt de stad.

“De Blauwenbergstraat is een brede straat met lange rechte stukken. Komende van Erpe Mere zit de automobilist er in dalende lijn richting woningen en wordt ervaren dat er te snel gereden wordt. Dit blijkt ook uit VIAS-cijfers. Het muurtje voor de woning met huisnummer 64 is ook al verschillende keren aangereden geweest door wagens met te hoge snelheid richting Nieuwerkerken. Op 4 november 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen dan ook een ontwerp met snelheidsvertragende maatregelen goed te keuren.”

“In januari 2020 zullen er, ter hoogte van de toekomstige wegversmallingen, al 3 voorlopige paaltjes geplaatst worden. Dit om er zeker van te zijn dat de definitieve wegversmallingen goed gepositioneerd zijn. De eigenlijke werken worden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd door aannemer Theo De Vlieger BVBA”, zegt de stad.