Sneakers gemaakt met LEGO-blokjes vallen in de smaak: “Echte schoenen en je kan er ook écht mee spelen” Rutger Lievens

24 mei 2020

15u58 10 Aalst In het VTM-programma LEGO Masters zie je elke week de mooiste creaties, maar ook mooi om te zien zijn sneakers gemaakt van LEGO®-blokjes van Tazz Customs uit Aalst. Hij gaat creatief aan de slag en maakt van witte Nike-sneakers iets uniek. De sneakers die hij nu samen met Dirk Denoyelle bedacht, leverden hem dit weekend heel wat applaus op op Instagram. Zelfs de schoendoos is opgebouwd uit LEGO-blokjes.

“Een jaar geleden kreeg ik de vraag om een paar schoenen te maken in LEGO®-thema. Ik heb toen dit ontwerp gemaakt, maar had nog niet het idee om er echte blokken of stukken in te gebruiken. Dat kwam pas veel later”, zegt Tijs Van Impe, die zijn atelier heeft in Cimorné in Aalst.

Dirk Denoyelle, LEGO Certified Professional

Het idee begon pas te rijpen na een ontmoeting met Dirk Denoyelle. “Toen ik enkele maanden geleden in Utopia naar een lezing was geweest van Dirk Denoyelle, benaderde ik hem met mijn idee om een uniek paar schoenen te maken in het LEGO-thema. Dirk vond het meteen een tof artistiek idee. Dirk Denoyelle is een bekende cabaretier, maar ook een LEGO Certified Professional bij zijn bedrijf Amazings. Er zijn maar een twintigtal LEGO Certified Professionals in de hele wereld - dus een hele eer”, zegt Tijs.

“Ik vroeg Dirk of het mogelijk was zo een typische rode Nike-schoendoos te maken met LEGO-blokjes. Een paar weken later stuurde hij de eerste foto’s en ik viel compleet achterover. Zo mooi uitgevoerd, compleet met bedrukking van de Nike-logo’s. Nog cooler dan ik me ooit had kunnen voorstellen”, zegt Tijs.

Voor de schoenen was het voor Tijs héél belangrijk dat er uiteindelijk échte LEGO-blokjes in verwerkt zouden worden. “Ik wou een paar schoenen maken dat het thema tot in de puntjes toont, maar ook dat je er écht mee kon spelen. Het is een flashback naar je jeugd en als je er dan niet op dezelfde manier mee kan omgaan, het kan vastpakken en mee spelen, dan was het in mijn ogen niet geslaagd.”

Swooshes

Dirk stuurde een hele hoop LEGO-stukken op om mee aan de slag te gaan. “ Ik heb eerst met verschillende stukken geëxperimenteerd. Vooral de plastic LEGO op het leder lijmen, om dat leder dan op de schoenen te stikken, bleek de grootste uitdaging”, zegt Tijs. “Ik heb wel een speciale stikmachine om schoenen mee te maken, maar dikke stukken zoals dit kan die niet aan. Dus heb ik alles er manueel opgestikt met een els, iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. Dus de Nike-’swooshes’ op de zijkanten en de rode tongetiketten zijn dus gemaakt met échte LEGO blokjes. Zo kan je er dus echt dingen op bouwen, wat voor mij zeer belangrijk was. Draagbare kunst en draagbaar speelgoed, zonder comfort te verliezen.”

De volgende stap was het beschilderen. “Naast een aantal basiskleuren heb ik op de hielen in 3 typische kleuren blokjes geschilderd in 3D effect en op de zijkanten een patroon van LEGO-hoofdjes met verschillende gezichtsuitdrukkingen”, legt hij uit. “Als finishing touch heb ik over de veters nog een aantal hoofdjes geschoven, zogezegd als ‘veterjuwelen’. Dit maakte het echt af.”

Even stil van

Tijs is supertevreden met het resultaat. “Ik kan gerust zeggen dat dit mijn meest uitgebreide project is geweest tot nu toe, waar ik dus ook heel erg fier op ben. Die schoenen gaan dus ook écht gedragen worden. De gelukkige nieuwe eigenaar was énorm tevreden toen hij ze thuis voor de eerste keer zag. Hij had geen idee dat hij die doos ging krijgen, dus een verrassing van dat kaliber, daar werd hij even stil van. Daar doe ik het voor, de eerste reactie van de persoon voor wie ik de schoenen maak. Als die goed is, dan pas ben ik tevreden met mijn werk.”

Ondertussen krijgt Tazz Customs applaus op Instagram. Zijn profiel heeft er honderden volgers bij in geen tijd. “Toen ik de foto’s postte op Instagram en Facebook dacht ik wel dat ik positieve reacties ging krijgen, maar dat het zo veel ging zijn had ik niet verwacht. Honderden keren gedeeld, honderden volgers erbij, honderden complimenten van bekende en gevestigde waarden in het sneaker customizer wereldje. Dit betaalt natuurlijk niet de rekeningen, maar het is wel een heel mooie indicatie dat mensen mijn werk en dat van Dirk heel erg appreciëren”, zegt hij.

