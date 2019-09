SMI-leerlingen in Fort Breendonk bij herdenking 75 jaar bevrijding Rutger Lievens

19 september 2019

14u44 0 Aalst Leerlingen van het SMI van Aalst waren bij de 75ste bedevaart ter herdenking van de bevrijding van het Fort van Breendonk. De herdenking vond plaats in aanwezigheid van koning Filip.

Julot De Wolf, leerling uit 2LAT1: “We kregen eerst een rondleiding in het fort door een gids en dat was indrukwekkend. Met twintig leerlingen uit het tweede en het derde jaar liepen we mee in het défilé en droegen we portretten van gedeporteerden die in het fort verbleven voor ze naar Duitsland werden gevoerd. Vooral de getuigenissen zijn me bijgebleven. Ik vond het een eer dat we daar vandaag mochten deelnemen aan de ceremonie. De aanwezigheid van de koning vond ik ook bijzonder. Iedereen zou eens naar Breendonk moeten gaan om de geschiedenis te leren kennen.”

De school werd uitgenodigd om deel te nemen aan de plechtigheid door de directie van het fort van Breendonk omwille van het project ‘Ten Vrede’ waarbij vorig jaar honderd leerlingen en leerkrachten van het fort naar Aalst stapten om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.

“Bovendien neemt herinneringseducatie een belangrijke plaats in binnen het schoolproject”, aldus het SMI Aalst. “Naast de projecten Ten Oorlog en Ten Vrede om begin en einde van WO I te herdenken staat de herinnering aan de gruwelen van de oorlog centraal in het curriculum van onze leerlingen uit de derde graad met een studie-uitstap naar de Dossin-kazerne in Mechelen en het fort van Breendonk, en een reis naar het concentratiekamp van Auschwitz – Birkenau.”