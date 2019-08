Smeyers (N-VA): “Helft van de leefloonloonstudenten deed op onze vraag een vakantiejob” Rutger Lievens

13 augustus 2019

18u58 0 Aalst “Halfweg de zomervakantie deed meer dan de helft van de Aalsterse leefloonloonstudenten een vakantiejob”, dat meldt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

“In ruil voor hun kans om alsnog een diploma te behalen, ondertekenen deze leefloongerechtigde jongeren een afsprakencontract waarin hun rechten en plichten staan. Het verplicht vakantiewerk is een van deze voorwaarden in hun OCMW-contact”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

62 jongeren

Intussen hebben 62 jongeren vakantiewerk gedaan. Drie leefloonstudenten werden vrijgesteld omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen zoals bijvoorbeeld een ongeval. Halfweg de zomer zoeken 31 leefloonstudenten nog naar een vakantiewerk. Wie nog geen vakantiejob gedaan heeft in de maand juli start ermee in de tweede helft van augustus of september.

“Door deze voorwaarde te stellen bij leefloonstudenten werkt OCMW Aalst aan een twee doelstellingen”, aldus Smeyers. “Eerst en vooral verhoogt een vorming en diploma hun slaagkans op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen kwetsbare jongeren door het vakantiewerk een eerste ervaring op de arbeidsmarkt.”

Schoolresultaten

Naast het vakantiewerk volgt het OCMW nauwgezet hun schoolresultaten op. eMet de jonge cliënten worden afspraken gemaakt over het verloop van hun studies of vorming gedurende hun hulpverleningstraject”, zegt ze. “Op elk levensdomein biedt het OCMW waar nodig ondersteuning vanuit een integrale aanpak. Maar de slaagkans hangt grotendeels af van de houding van de leefloongerechtigde”, stelt de schepen vast.